У Києві школи та садочки з понеділка відновлять роботу

Із 15 лютого всі школи та садочки Києва відновлюють роботу у звичайному режимі.

Про це повідомив в. о. першого заступника голови КМДА Валентин Мондриївський, інформує пресслужба КМДА.

За прогнозами синоптиків, рясні снігопади в Києві припиняться, і на зміну їм прийде морозна погода.

"Комунальні служби за вихідні налаштовані подолати наслідки опадів, тож місто повернеться до звичного ритму життя", - зазначається в повідомленні.

Нагадаємо, за рішенням столичної влади через негоду в столиці садки і школи не працювали вчора і сьогодні.

Як повідомляли, у зв’язку з погіршенням погоди Міносвіти рекомендує школам перейти на "дистанційку.

За прогнозом синоптиків, 15-18 лютого в Україні очікується холодна без опадів погода, з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів. У південних та східних областях від -15 до -18 градусів морозу.