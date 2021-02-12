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Поблизу Павлополя підірвався український військовий

Бійця доправили до лікувального закладу.

Поблизу Павлополя підірвався український військовий
Фото: EPA/UPG

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець,.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Наразі воїна доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

"Обставини з'ясовують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 11 лютого було вбито двох українських захисників

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