Поблизу Павлополя підірвався український військовий

У районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі на невідомому вибуховому пристрої підірвався український військовослужбовець,.

Про це повідомляє пресцентр оперативно-тактичного угруповання "Схід".

"Сьогодні, 12 лютого, в районі населеного пункту Павлопіль, що в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", унаслідок підриву на невідомому вибуховому пристрої отримав поранення один військовослужбовець зі складу Об'єднаних сил", - йдеться в повідомленні.

Наразі воїна доправили до лікувального закладу, де йому надають необхідну медичну допомогу.

На місці події працює керівний склад військової частини та робоча група військової служби правопорядку.

"Обставини з'ясовують", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, внаслідок ворожих обстрілів у зоні бойових дій на Донбасі 11 лютого було вбито двох українських захисників.