У результаті негоди знеструмленими лишаються понад 80 населених пунктів України

Найбільше міст і сіл без електрики лишилося у Львівській області.

Унаслідок погодних умов станом на ранок 12 лютого знеструмлено 86 населених пунктів у шсети областях.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

"Станом на 7 годину у результаті складних погодних умов через спрацювання систем автоматичного захисту ЛЕП лишаються знеструмленими 86 населених пунктів у 6 областях: Львівській - 38, Одеській - 15, Сумській - 15, Київській - 7, Чернівецькій - 7 і Закарпатській - 4", - йдеться у повідомленні.

Бригади обленерго працюють над усуненням аварій.

Нагадаємо, що протягом останніх днів в Україні спостерігаються надзвичайно сильні снігопади та зниження температури.

Сніг та ожеледиця значно ускладнили дорожній рух, у деяких містах обмежили в'їзд вантажівок. У Києві у четвер і п'ятницю заборонили роботу садків та шкіл, а у Львові оголосили додатковий вихідний.