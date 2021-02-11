Завтра в Україні сніг та хуртовини, у вихідні помітно похолоднішає

З понеділка на Волині та Рівненщині - до 30 градусів морозу.

Найближчої доби, 12 лютого, в Україні зберігатимуться складні погодні умови. У більшості областей сніг, хуртовини, вночі в північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській та Миколаївській областях значний сніг, температура протягом доби 6-11° морозу, в західних областях до 14°, у Карпатах близько 20° морозу.

Про це з посиланням на Укргідрометцентр повідомляє "Інтерфакс-Україна".

У Сумській, Полтавській і Кіровоградській областях у п’ятницю очікується мокрий сніг, місцями налипання мокрого снігу, ожеледь. Температура протягом доби 1-6° морозу.

У східних і південно-східних областях дощ із переходом у мокрий сніг; температура вночі та вдень 1-6° тепла. На дорогах ожеледиця. Вітер у країні переважно північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с.

У Києві в суботу очікуються складні погодні умови: вночі значний, удень помірний сніг, пориви північно-західного вітру 15-20 м/с, хуртовини. На дорогах ожеледиця. Температура протягом доби 9-11° морозу.

У ДСНС попередили про несприятливі погодні умови на акваторіях Чорного та Азовського морів.

"12 лютого на акваторіях Чорного моря (крім східної частини) та Азовського моря пориви вітру 25-28 м/с; висота хвиль на Чорному морі 30-50 дм, на Азовському 15-20 дм; у північно-західній частині Чорного моря швидке обледеніння суден (ІІ рівень небезпечності, помаранчевий)", - сказано в повідомленні.

У суботу, 13 лютого, в Україні очікується невеликий сніг, уночі в північних областях помірний, місцями значний сніг, заметіль. Лише на півдні й південному сході країни - без істотних опадів. На дорогах країни ожеледиця. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, у західних, північних, більшості центральних, Одеській та Миколаївській областях місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 11-16°, вдень 5-10° морозу, в північних, Полтавській і Харківській областях - до 13° морозу. На Закарпатті, в східних, Запорізькій і Херсонській областях вночі 7-12°, вдень 2-7° морозу. У Криму вночі - 3-8° морозу, вдень від 4° морозу до 1° тепла.

У Києві в ніч на неділю помірний сніг, хуртовина, вдень невеликий сніг. На дорогах ожеледиця. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 12-14° морозу, вдень 10-12° морозу.

У Міністерстві регіонального розвитку зазначили, що 12 лютого у північних та західних областях може випасти до 20-30 см снігу, у центральних, південних та східних областях - 10 см.

Крім того, 12 лютого у західних, Житомирській, Київській, Черкаській, Кіровоградській, Одеській і Миколаївській областях, а 13-14 лютого в Україні в цілому помітно похолоднішає: вночі прогнозують від -9 до -16 градусів, у Чернігівській і Сумській областях - до -20°. Вдень буде від -7 до -13 градусів.

15-18 лютого - холодна без опадів погода, з мінімальною температурою вночі від -20 до -28 градусів, на Волині та Рівненщині - до -30 градусів. У південних та східних областях від -15 до -18 градусів морозу.