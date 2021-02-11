Стала відома причина загибелі червонокнижних птахів в "Асканії-Новій"

Причиною загибелі понад 200 червонокнижних сірих журавлів у заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині стало отруєння птахів зерном.

Про це повідомляє громадська організація UAnimals.

"При дослідженні біологічного матеріалу та зразків зерна, які були відібрані з метою виключення або підтвердження загибелі птиці внаслідок отруєння, було встановлено: зразки зерна токсичні, а птахи загинули від набряку легенів внаслідок інтоксикації організму не ідентифікованою речовиною антикоагулятивної дії", - цитують активісти фахівців Екоінспекції.

Нацполіція повідомила, що Чаплинським відділенням поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області за вказаним фактом проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному проваджені.

Нагадаємо, станом на 11 січня у заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень загинуло 185 червонокнижних журавлів. Повідомлялося, що птахи могли отруїтися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення або псування земель).