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Стала відома причина загибелі червонокнижних птахів в "Асканії-Новій"

Експертиза встановила, що понад 200 сірих журавлів отруїли.

Стала відома причина загибелі червонокнижних птахів в "Асканії-Новій"
Фото: Вікіпедія

Причиною загибелі понад 200 червонокнижних сірих журавлів у заповіднику "Асканія-Нова" на Херсонщині стало отруєння птахів зерном.

Про це повідомляє громадська організація UAnimals.

"При дослідженні біологічного матеріалу та зразків зерна, які були відібрані з метою виключення або підтвердження загибелі птиці внаслідок отруєння, було встановлено: зразки зерна токсичні, а птахи загинули від набряку легенів внаслідок інтоксикації організму не ідентифікованою речовиною антикоагулятивної дії", - цитують активісти фахівців Екоінспекції.

Нацполіція повідомила, що Чаплинським відділенням поліції Генічеського відділу поліції ГУНП в Херсонській області за вказаним фактом проводиться досудове розслідування в окремому кримінальному проваджені.

Нагадаємо, станом на 11 січня у заповіднику "Асканія-Нова" за тиждень загинуло 185 червонокнижних журавлів. Повідомлялося, що птахи могли отруїтися зерном, обробленим хімікатами, яке посіяли фермери на навколишніх полях для боротьби з гризунами. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 239 Кримінального кодексу (забруднення або псування земель).

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