Фотограф Мирон Марецький, відомий своми світлинами дикої природи, зустрів у Карпатах рідкісну червонокнижну рись.

Світлини оприлюднені на сторінці "Карпати" у Facebook.

Фото: facebook/Карпати / Carpathians

Фото: facebook/Карпати / Carpathians

Фото: facebook/Карпати / Carpathians

Фото: facebook/Карпати / Carpathians

За оцінками Всесвітнього фонду дикої природи, їх в Україні всього близько 500.

В Україні рисі мешкають на території Полісся. За даними на сайті Червоної книги України, карпатська рись трапляється на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обл. До XIX ст. вид був поширений в Карпатах, Поліссі, Лісостепу і Степу.