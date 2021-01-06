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У Карпатах фотограф зустрів рідкісну червонокнижну рись

Таких тварин в Україні лишилося близько 500. 

Фотограф Мирон Марецький, відомий своми світлинами дикої природи, зустрів у Карпатах рідкісну червонокнижну рись. 

Світлини оприлюднені на сторінці "Карпати" у Facebook. 

Фото: facebook/Карпати / Carpathians
Фото: facebook/Карпати / Carpathians
Фото: facebook/Карпати / Carpathians
Фото: facebook/Карпати / Carpathians

За оцінками Всесвітнього фонду дикої природи, їх в Україні всього близько 500.

В Україні рисі мешкають на території Полісся. За даними на сайті Червоної книги України, карпатська рись трапляється на території Львівської, Закарпатської, Івано-Франківської, Чернівецької обл. До XIX ст. вид був поширений в Карпатах, Поліссі, Лісостепу і Степу.

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