Помпео - про війну на Сході України: "Хотілося б, щоб США досягли більшого прогресу"

За словами Помпео, США зробили ряд правильних кроків, таких як санкції проти "Північного потоку-2" та надання летальної зброї.

США за президентства Дональда Трампа зробили багато кроків задля зміцнення здатності України до опору Росії. Разом з тим, ці кроки, як і дипломатичні зусилля ЄС, не мали суттєвого успіху у процесі припиненні російської агресії на Сході України.

Про це заявив держсекретар США Майк Помпео у інтерв'ю Bloomberg News, текст якого оприлюднено на сайті Держдепу.

Помпео нагадав, що США зробили ряд кроків, направлених на зупинення будівництва газопроводу "Північний потік-2". Сполучені Штати також надали Україні летальну зброю.

"Ми зробили для них (українців, - ред.) правильні речі ... Але, тим не менш, на південному сході України все ще існує конфлікт - ми не досягли великого прогресу, і європейці також не досягли великого прогресу у своїх дипломатичних зусиллях. Я шкодую про це. Я б хотів, щоб ми досягли більшого прогресу", - сказав Помпео.