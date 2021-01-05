Справа Шеремета: Аваков оголосив терміни проведення слідчих дій у Європі

У МВС стверджують, що отримали відповідні матеріали ще в грудні і вже зробили ряд міжнародно-правових доручень.

Слідчі дії на території Європи щодо можливого "білоруського сліду" у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть бути проведені у січні цього року.

Про це заявив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає "Інтерфакс-Україна".

За словами міністра, українські правоохоронці мають у своєму розпорядженні більший об'єм матеріалів, які свідчать про те, що до 2012 року в білоруських спецслужбах обговорювалася можливість вбивства журналіста Павла Шеремета, ніж той, який був оприлюднений в ЗМІ.

"У грудні ми отримали дещо більше матеріалів, ніж були опубліковані вчора (4 січня - ред.) в пресі, які нам показують, що в колах білоруських спецслужб до 2012 року - остання дата, по-моєму, квітень 2012 року - обговорювалися питання, пов'язані з вбивством Павла Шеремета. Ці матеріали були нами тоді прийняті. У нас зроблений цілий ряд міжнародно-правових доручень з тих пір", - сказав Аваков журналістам у Харкові у вівторок.

"Буде домовлено про деякі слідчі дії вже зараз, в січні-місяці, на території Європи", - додав міністр.

"Ми отримали на руки досить багато документів, зараз вони вивчаються", - сказав Аваков.

Нагадаємо, вчора "Українська правда" та EUobserver оприлюднили аудіозапис, на якому обговорювали убивство Шеремета та інших опозиціонерів до режиму Олександра Лукашенка. Запис нібито був зроблений у кабінеті ексголови КДБ Білорусі.

У Нацполіції заявили, що в грудні 2020-го отримали інформацію щодо можливих замовників убивства Павла Шеремета. За допомогою Служби зовнішньої розвідки України, були отримані документи та аудіо, зроблені по 2012 рік. Вони становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину.

В МВС також зазначили, що планують провести відповідні слідчі дії з особою, яка є розпорядником аудіозапису, на якому нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів.

Павло Шеремет був уродженцем Білорусі. Працював ведучим на білоруському телебаченні, з 1996 очолював "Білоруську ділову газету". Був противником режиму Лукашенка.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.