Нацполіція планує слідчі дії з людьми, які поширили інформацію про можливих замовників убивства Шеремета

Національна поліція України зацікавлена в отриманні додаткової інформації, яка може стосуватися замовників убивства Павла Шеремета. Для цього планують провести відповідні слідчі дії з особою, яка є розпорядником аудіозапису, на якому нібито посадові особи КДБ Білорусі обговорюють усунення політичних опонентів.

Про це інформує пресслужба Нацполіції.

"Оскільки розпорядник звукозапису наразі знаходиться на території однієї з країн Євросоюзу, для проведення відповідних слідчих дій потрібно дотримуватися процедури міжнародної правової допомоги. Вже сформована спільна група в складі співробітників Нацполіції та Офісу Генерального прокурора, яка готова найближчим часом виїхати в країну перебування власника запису", - сказано в повідомленні.

Крім того, слідчі Нацполіції підготували офіційне запрошення в Україну особі, котра є розпорядником звукозапису, для участі в слідчих діях. Чоловік отримає процесуальний статус свідка, також йому буде забезпечена належна охорона.

"Справа щодо виконавців вбивства Павла Шеремета вже розглядається в суді. Слідством була зібрана повна доказова база причетності трьох обвинувачених до скоєння цього злочину. Надалі рішення ухвалюватиме суд", - зазначають у поліції.

Там наголошують, що отримана інформація про так званий "білоруський слід" стосується виключно замовників вбивства журналіста, ці матеріали відпрацьовуються в окремому кримінальному провадженні. За даними слідства, одним із мотивів скоєння злочину може бути професійна діяльність загиблого, який неодноразово критикував владу, в тому числі й Білорусі. "Тобто інформація про ігнорування органом досудового розслідування цієї версії не відповідає дійсності", - додають у відомстві.

Нацполіція також закликає сторону захисту обвинувачених у виконанні вбивства Павла Шеремета "не маніпулювати та утриматися від упереджених висловлювань", оскільки "у своїх діях поліцейські керуються виключно нормами українського законодавства, яке обмежує розповсюдження даних досудового розслідування".

Також у відомстві нагадали про кримінальну відповідальність за розголошення даних оперативно-розшукової діяльності і досудового розслідування.

Нагадаємо, вчора "Українська правда" та EUobserver оприлюднили аудіозапис, на якому обговорювали убивство Шеремета та інших опозиціонерів до режиму Олександра Лукашенка. Запис нібито був зроблений у кабінеті ексголови КДБ Білорусі.

У Нацполіції заявили, що в грудні 2020-го отримали інформацію щодо можливих замовників убивства Павла Шеремета. За допомогою Служби зовнішньої розвідки України, були отримані документи та аудіо, зроблені по 2012 рік. Вони становлять інтерес з точки зору встановлення замовників злочину.

Павло Шеремет був уродженцем Білорусі. Працював ведучим на білоруському телебаченні, з 1996 очолював "Білоруську ділову газету". Був противником режиму Лукашенка.

Шеремет загинув у 2016 році в Києві в результаті підриву його авто. До грудня 2019-го в розслідуванні убивства Шеремета не називали підозрюваних в організації та виконанні вибуху. Однак 12 грудня підозрюваними у справі Шеремета правоохоронці назвали музиканта Андрія Антоненка, дитячого хірурга та волонтерку Юлією Кузьменко і медсестру одного з парашутно-десантних батальйонів Яну Дугарь.

Організатором убивства слідство назвало Антоненка, захопленого "ультранаціоналістичними ідеями". Правоохоронці заявили, що чоловік культивує "велич арійської раси, розмежування суспільства за принципом національної приналежності". До свого задуму він нібито залучив Кузьменко та Дугарь, а також ряд невстановлених осіб.

21 травня стало відомо, що підозрюваним у справі змінили підозри з організаторів на виконавців. З підозр зникли згадки про "ультранаціоналістичні ідеї" та "велич арійської раси", а організаторами слідство тепер називає невстановлених осіб.