ВАКС відмовив у примусовому приводі голови ОАСК Вовка

Вищий антикорупційний суд відмовив у примусовому приводі голови Окружного адміністративного суду Павла Вовка на засідання з обрання йому запобіжного заходу.

Прокурори клопотали про примусовий привід, оскільки Вовк не з'являвся на попередні засідання, а вручену повістку розірвав і викинув, пише "Суспільне".

На це судове засідання ні голова ОАСК, ні його адвокати також не прийшли. Наступне відбудеться 12 січня.

У Центрі протидії корупції додали, що для Вовка просять заставу у 3 млн гривень, оскільки з нього так і не зняли суддівський імунітет.

Повістку Вовку НАБУ вручило під час спецоперації. Вовка помітили на святкуванні в ресторані, яке влаштував екснардеп. Ім'я цього колишнього депутата в НАБУ не назвали, але вказали, що він є президентом одного з юридичних вишів, тож мова може йти про Сергія Ківалова.

Вовк хоч і отримав повістку, але розірвав її та викинув з машини, в яку сів після ресторану.

Голова ОАСК був оголошений у розшук, а в листопаді НАБУ скерувало до генпрокурорки проєкт клопотання про надання дозволу на затримання, але Ірина Венедіктова поки його не підписала.

Нагадаємо, що 17 липня голові ОАСК Павлу Вовку, його заступнику, п’ятьом суддям ОАСК, голові Державної судової адміністрації України та ще чотирьом особам було повідомлено про підозру. Їм інкримінують створення злочинної організації та захоплення влади. Підозри ґрунтуються на вивченні записів розмов у кабінеті Вовка, частина з яких була опублікована у 2019 році. Там на записах Вовк обговорює, як він збирається тиснути за допомогою судових рішень на різні органи влади, щоб отримувати потрібні собі рішення.

За версією слідства, підозрювані ухвалювали замовні рішення у власних інтересах, а також в інтересах політичних та бізнес кіл. Зокрема, для цього голова ОАСК використовував схему з подання штучних адміністративних позовів від підставних громадських організацій чи осіб до свого ж суду з подальшим їх розглядом із наперед визначеним результатом.

Раніше петиція на сайті Офісу президента про ліквідацію ОАСК набрала необхідну для розгляду кількість голосів. У відповіді на петицію президент України Володимир Зеленський повідомив, що ініціює консультації з Вищою радою правосуддя щодо вирішення питання Окружного адміністративного суду міста Києва.

3 листопада НАБУ оголосило Вовка у розшук. Він ігнорує засідання вже більше трьох місяців.