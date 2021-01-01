Суд заарештував Микитася за півтори години до Нового року

Шевченківський районний суд взяв під варту без права на заставу екснардепа Максима Микитася у справі про замовлення викрадення юриста та вимагання.

Суд безпосередньо з участю підозрюваного розпочався ще близько 13:40, а рішення про обрання запобіжного заходу було оголошено приблизно за півтори години до Нового року, о 22:30. Захист екснаредпа зазначив, що буде оскаржувати ухвалу, пише hromadske.

"Суд без дослідження доказів, без досліження матеріалів, з численними порушеннями виніс рішення. Це вигідно людям, які розграбували "Укрбуд", це вигідно тим, хто стоїть поряд з Татаровим (заступником голови Офісу президента. – Ред.), – прокоментував Максим Микитась.

Прокурори обгрунтували необхідність арешту тим, що підозрюваний має змогу впливати на свідків та інших фігурантів справи.

Адвокати натомість заявили, що підозра є необгрунтованою і не має конкретної інформації про те, в чому підозрюється Микитась.

Запобіжний захід мали обрати ще на ранковому засіданні, втім ні підозрюваний, ні його адвокати не з'явилися, через що суддя ухвалив рішення про примусовий привід.

Вчора Микитась також вчасно не прийшов на суд і замість 14 години з'явився тільки о 17. Запобіжний захід йому не обрали, бо адвокати оголосили відвід судді.

Микитась вийшов під домашній арешт після угоди зі слідством в іншій справі, щодо розкрадання коштів Нацгвардії, 2 грудня. Він дав свідчення, зокрема, проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, а також сплатив у держбюджет 50 млн гривень з 81 млн завданих збитків. Він перебуває під захистом детективів НАБУ.

Однак уже 29 грудня колишньому нардепу повідомили нову підозру про замовлення викрадення людини. 9 грудня поліція повідомила, що в Києві викрали юриста і вимагали $800 тисяч боргу. За даними Цензор.НЕТ, потерпілий працював юристом у компанії Микитася. Таким чином, злочин був викритий у той час, коли Микитась уже не перебував під вартою.

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на нову підозру колишньому власнику компанії "Укрбуд" і зазначило, що не має інформації щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру.

До того Микитась перебував під нічним домашнім арештом за підозрою в махінаціях із житлом для Нацгвардії, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн. Після угоди зі слідством він перебуває під охороною детективів