2020-й у кращих фотографіях року
2020-й у кращих фотографіях року
Ще одна країна погодилася купити російську "вакцину" Sputnik V
Ще одна країна погодилася купити російську "вакцину" Sputnik V
Микитася примусово доставили до суду
Микитася примусово доставили до суду
Дивитися онлайн ТБ на Ланет.TV: українське телебачення онлайн
Новости компанийДивитися онлайн ТБ на Ланет.TV: українське телебачення онлайн
Мін'юст США подав третій позов про конфіскацію активів Коломойського і Боголюбова
Мін'юст США подав третій позов про конфіскацію активів Коломойського і Боголюбова
Батько прем'єр-міністра Британії попросив громадянство Франції, - ЗМІ
Батько прем'єр-міністра Британії попросив громадянство Франції, - ЗМІ
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
Україна закупила китайську вакцину від коронавірусу Sinovac. Що це за вакцина, чи вона ефективна і коли розпочнеться вакцинація?
ГоловнаПраво

Суд заарештував Микитася за півтори години до Нового року

Його адвокати мають намір оскаржувати ухвалу. 

Суд заарештував Микитася за півтори години до Нового року
Фото: maxim-mikitas.com

Шевченківський районний суд взяв під варту без права на заставу екснардепа Максима Микитася у справі про замовлення викрадення юриста та вимагання.

Суд безпосередньо з участю підозрюваного розпочався ще близько 13:40, а рішення про обрання запобіжного заходу було оголошено приблизно за півтори години до Нового року, о 22:30. Захист екснаредпа зазначив, що буде оскаржувати ухвалу, пише hromadske.

"Суд без дослідження доказів, без досліження матеріалів, з численними порушеннями виніс рішення. Це вигідно людям, які розграбували "Укрбуд", це вигідно тим, хто стоїть поряд з Татаровим (заступником голови Офісу президента. – Ред.), – прокоментував Максим Микитась.

Прокурори обгрунтували необхідність арешту тим, що підозрюваний має змогу впливати на свідків та інших фігурантів справи.

Адвокати натомість заявили, що підозра є необгрунтованою і не має конкретної інформації про те, в чому підозрюється Микитась.

Запобіжний захід мали обрати ще на ранковому засіданні, втім ні підозрюваний, ні його адвокати не з'явилися, через що суддя ухвалив рішення про примусовий привід.

Вчора Микитась також вчасно не прийшов на суд і замість 14 години з'явився тільки о 17. Запобіжний захід йому не обрали, бо адвокати оголосили відвід судді.

Микитась вийшов під домашній арешт після угоди зі слідством в іншій справі, щодо розкрадання коштів Нацгвардії, 2 грудня. Він дав свідчення, зокрема, проти заступника голови Офісу президента Олега Татарова, а також сплатив у держбюджет 50 млн гривень з 81 млн завданих збитків. Він перебуває під захистом детективів НАБУ. 

Однак уже 29 грудня колишньому нардепу повідомили нову підозру про замовлення викрадення людини. 9 грудня поліція повідомила, що в Києві викрали юриста і вимагали $800 тисяч боргу. За даними Цензор.НЕТ, потерпілий працював юристом у компанії Микитася. Таким чином, злочин був викритий у той час, коли Микитась уже не перебував під вартою. 

Національне антикорупційне бюро України відреагувало на нову підозру колишньому власнику компанії "Укрбуд" і зазначило, що не має інформації щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Нацполіції повідомили йому про підозру.

До того Микитась перебував під нічним домашнім арештом за підозрою в махінаціях із житлом для Нацгвардії, внаслідок чого було втрачено активи на загальну суму 81 млн 635 тис. 448 грн. Після угоди зі слідством він перебуває під охороною детективів 

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Новини по темі:

Читайте також