Печерський суд зобов'язав Венедіктову забрати у НАБУ і САП справу Злочевського про $5 млн хабара

У САП вбачають "зацікавленість окремих адвокатів, підозрюваних та суду реалізувати вже відпрацьовану у інших резонансних справах схему".

Печерський районний суд Києва задовольнив скаргу адвоката ексменеджера Burisma Group Андрія Кічі і зобов'язав генерального прокурора Ірину Венедіктову забрати у НАБУ і САП справу про 5 млн доларів США хабара керівництву антикорупційних органів.

Про це повідомляє пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Передачу цих коштів, за версією слідства, організував ексміністр екології Микола Злочевський і хотів за них закрити іншу справу, де він є підозрюваним.

"Першу скаргу було повернуто ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва Гавриленко І.В. від 02.12.2020. Розгляд другої скарги неодноразово відкладався та, зрештою, без участі прокурора, слідчим суддею Печерського районного суду міста Києва Ільєвою Т.Г. 24.12.2020 було винесено ухвалу, якою скаргу задоволено та зобов’язано розглянути спір про підслідність, передавши кримінальне провадження іншому органу досудового розслідування", - сказано в повідомленні.

У відомстві зазначають, що на неодноразові письмові звернення САП отримати короткий або повний текст вказаної ухвали "не вбачалось за можливе у зв’язку із відмовою суду надати судове рішення". В Єдиному державному реєстрі судових рішень вказана ухвала відсутня.

Разом із тим, представником суду було повідомлено, що матеріали справи станом на 30.12.2020 вже були скеровані до Київського апеляційного суду, а запитувану ухвалу 29 грудня було видано представнику Офісу генерального прокурора, який за нею прибув. При цьому прокурори Офісу генпрокурора не є прокурорами у кримінальному провадженні і не можуть приймати участь у процесуальних діях у кримінальному провадженні, наголошують у САП.

"З огляду на викладене вбачається зацікавленість окремих адвокатів, підозрюваних та суду реалізувати вже відпрацьовану у інших резонансних справах схему із незаконної передачі кримінальних проваджень, віднесених до виключної підслідності Національного антикорупційного бюро України, до інших правоохоронних органів", - заявляють у відомстві.

Нагадаємо, 12 червня керівництву НАБУ і САП намагалися передати 5 млн доларів за закриття кримінальної справи проти Злочевського. Це мало стати подарунком до дня народження Злочевського. Ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посереднику.

Справа стосується можливої причетності ексміністра до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого Реал Банку (контролювався "сім'єю" Януковича), і їх легалізації. У цій справі повідомили про підозру кільком особам, у тому числі колишньому міністру.

Було затримано першого заступника начальника ГУ ДПС у Києві Миколу Ілляшенка (він був посередником, за послуги нібито мав отримати 1 млн доларів); одного з керівників групи компаній, афілійованої зі Злочевським, Андрія Кічу; і довірену особу Злочевського, колишню керівницю одного з департаментів ДПС України Олену Мазурову. Усіх трьох заарештували. Ілляшенка - з заставою 84,08 млн гривень, Кічу - із заставою 40,36 млн гривень, Мазурову - із заставою 120,02 млн гривень. 17 червня один з фігурантів справи про хабар за закриття справи Злочевського вийшов на волю під заставу 40 млн гривень.

Злочевський займав посаду міністра екології та природних ресурсів в уряді прем'єр-міністра України Миколи Азарова з липня 2010 року по квітень 2012 року. Наприкінці 2014 року він залишив Україну, а на початку 2015 року стало відомо, що Генпрокуратура оголосила його в розшук за підозрою в незаконному збагаченні (ч. 3 ст. 368-2 КК).

1 лютого 2018 року з'явилася інформація, що Злочевський повернувся в Україну.