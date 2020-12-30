В Офісі генпрокурора пояснили причини відкликання з ВАКС клопотання про арешт Татарова

Прокурор Офісу генерального прокурора відкликав з Вищого антикорупційного суду клопотання про застосування запобіжного заходу стосовно заступника голови Офісу президента України Олега Татарова на підставі вимог ст.185 КПК України і виявленого порушення вимог Кодексу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Так, вивченням матеріалів, які додаються до клопотання, встановлено, що в діях підозрюваних можливий склад іншого кримінального корупційного правопорушення, що не дає права звернення до суду з клопотанням про застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою", - розповіли агентству в Офісі генпрокурора.

Крім того, додали в Офісі, повідомлення про підозру заступник голови ОПУ було здійснено з порушенням вимог ст. 481 КПК України не уповноваженою особою, що підтверджується судовою практикою, в тому числі ВАКС. Незважаючи на призупинення права на заняття адвокатською діяльністю, він не втратив статус адвоката.

"Зазначені порушення вимог КПК України в подальшому можуть спричинити визнання судом зібраних доказів як неприпустимих", - пояснили в Офісі генпрокурора.

Разом з тим, у відомстві підкреслили, що після надходження матеріалів досудового розслідування у кримінальному провадженні з Національного антикорупційного бюро слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України та прокурори Офісу генпрокурора дадуть оцінку зібраним доказам й ухвалять відповідні процесуальні рішення.

Раніше сьогодні прокурори Офісу генпрокурора відкликали клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту заступнику голови Офісу президента Олегу Татарову, підозрюваному в корупції та фальсифікації експертизи у справі екснардепа Микитася. Татаров і його адвокати прийшли на засідання. Прокурор Андрій Грицан сказав, що сумнівається в обґрунтованості підозри.

Суд задовольнив заяву прокурора про відкликання запобіжного заходу, рішення оскарженню не підлягає.

Прокурори відкликали клопотання про запобіжний захід щодо ще одного фігуранта "справи Микитася" - заступнику директора Експертного центру МВС Костянтину Дубоносу.

Справа, в якій фігурує Татаров, стосується розкрадання коштів Нацгвардії через оборудку будівельної корпорації з наданням НГУ більш дешевого житла для військових. Основним підозрюваним є експрезидент корпорації "Укрбуд" Максим Микитась. Заступник голови Офісу президента Олег Татаров підозрюється в наданні хабаря в 2017 році, коли він працював на "Укрбуд". Третій підозрюваний - заступник директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України. Останній призначив експертизу, що мала встановити ринкову вартість об’єктів нерухомості в житлових комплексах на Печерську та на околиці Києва, які були предметом обміну між НГУ та компанією-забудовницею.

Татаров почав фігурувати в справі після того, як Микитась пішов на угоду зі слідством та звинуватив його у злочині.

Директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник заявляв, що НАБУ має в розпорядженні листування заступника голови Офісу президента України Олега Татарова з іншими фігурантами справи Максима Микитася. Мова йде про внесення недостовірних даних до експертизи. Експерт Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру отримав неправомірну вигоду у вигляді машиномісця ринковою вартістю 250 тис. грн, а за це він занизив вартість житлового комплексу з 81 до 7 млн грн.