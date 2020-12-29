Колишній в.о. глави ДФС Гутенко пояснив премію у 1000% окладу

Йому загрожує взяття під варту і строк від 7 до 10 років.

Колишній виконувач обов’язків керівника Державної фіскальної служби Денис Гутенко пояснив, чому йому призначили премію у розмірі 1000% посадового окладу.

Про це Гутенко написав у фейсбуці, додавши, що йому загрожує взяття під варту.

"Що стосується саме однієї з премій. У цей період відбувався розподіл ДФС на ДПС, Митницю і Податкову міліцію. Гроші з ДФС на ДПС було перекинуто раніше, ніж за фактом переходили люди в нову структуру. Тому у ДФС періодично не було грошей на виплату зарплати. В якісь місяці надбавка була, в якісь ні. Це залежало від фінансування Мінфіном. Тому в той місяць прийшло фінансування, і була виплачена зарплата персоналу за кілька місяців шляхом підвищення надбавки в одному місяці", - розповів Гутенко.

Він додав, що виплата надбавок на держслужбі, принаймні в центральних органах, може йти в сотнях відсотків до окладу.

"А у мене до того ж ці сотні застосовувалися до окладу за моєю основною посадою - директора департаменту. Звідси і така цифра", - пояснив він.

"З приводу узгодження з Мінфіном. Це саме те, за що мені шиють ч.3 ст.365, яка передбачає від семи до десяти років. Вся справа в тому, що я був виконуючий обов'язки. І це проблема, якщо не для всіх, то для багатьох держслужбовців з таким статусом. Я тут нічого нового не придумав... Прийшовши на роботу в ДФС, відразу (до виплат) запитали вищестоящу організацію, Мінфін, щодо узгодження надбавки. Мінфін в особі міністра відповів, що їх узгодження не потрібно. І написав, як потрібно робити. ДФС так і робила. Листи додаються", - написав Гутенко.

Фото: facebook.com/denis.gutenko

Фото: facebook.com/denis.gutenko

Він також зазначив, що слідчий ДБР підготував, а прокурор погодив клопотання про взяття Гутенка під варту.

Нагадаємо, 11 грудня в Офісі генпрокурора повідомили, що в.о. глави ДФС у 2019-2020 роках повідомили про підозру через премію у 1000% окладу. Прізвище підозрюваного не вказувалося, проте зазначалося, що підозру повідомлено заочно.