Посадовця часів Януковича Вадима Мельника представили колективу ДФС

"Наша служба повинна стати головним правоохоронним органом, який буде відповідати за фінансову безпеку в державі".

Сьогодні перший заступник міністра фінансів Денис Улютін представив особовому складу Державної фіскальної служби новопризначеного керівника - Вадима Мельника.

Про це інформує пресслужба ДФС.

Вадим Мельник зазначив, що саме ДФС має стати високопрофесійним органом в системі Міністерства фінансів щодо забезпечення правоохоронної складової за основними напрямами відповідальності Мінфіну.

"Наша служба повинна стати головним правоохоронним органом, який буде відповідати за фінансову безпеку в державі. Я багато років займаюсь цим питанням, тому чітко усвідомлюю проблеми, які існують в Службі, та виклики, що стоять перед нами. Це, в першу чергу, ліквідація незаконних схем, які дозволяють існувати тіньовій економіці. Також, на мій погляд, ми маємо активізувати роботу з налагодження взаємодії як всередині підрозділів, так і з іншими структурами, упорядкувати нормативну базу та покращити рівень забезпечення співробітників", - зазначив новопризначений керівник ДФС.

Нагадаємо, кандидатуру Вадима Мельника на посаду голови Державної фіскальної служби України Кабмін підтримав на позачерговому засіданні 21 грудня.

Мельник до 2013 року очолював управління розслідування особливо важливих справ, а також працював у Міністерстві доходів та зборів.

У 2014 році він працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, а пізніше - очолив це управління. Також у нього є звання полковника податкової міліції.

З 2016 року займався викладацькою та науковою діяльністю. Має науковий ступінь кандидата юридичних наук за спрямованістю забезпечення економічної безпеки держави. Працює над докторською дисертацією за темою щодо забезпечення економічної безпеки держави.

В якості експерта брав участь у розробці концепції зі створення єдиного правоохоронного органу у сфері боротьби з економічними злочинами, яка лягла в основу законопроекту про створення Бюро економічної безпеки.