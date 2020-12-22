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Депутати Київради підтримали збільшення доплат лікарям та спрямували 400 млн на лікування коронавірусу

Відповідні зміни внесли до програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки.

Депутати Київради підтримали збільшення доплат лікарям та спрямували 400 млн на лікування коронавірусу
Фото: kyivcity.gov.ua

Київрада за ініціативи мера Віталія Кличка підтримала рішення про збільшення доплати до зарплатні медиків вторинної ланки медзакладів із січня 2021 року до 5000 грн та спрямувала зекономлені 422 мільйони гривень медичного бюджету 2020 року на лікування хворих на COVID-19. Таке рішення підтримали 115 депутатів.

Депутати збільшили видатки на безповоротну фінансову допомогу медикам комунальних медзакладів вторинної ланки на 2021 рік. Так, із січня наступного року щомісяця, додатково до своєї зарплатні, столичні лікарі будуть отримувати – 5 тисяч гривень, медсестри – 4 тисячі, молодший медперсонал – 2 тисячі гривень.

Відповідні зміни внесли до програми «Здоров’я киян» на 2020-2022 роки. Фінансову допомогу отриматимуть близько 30 тисяч медичних працівників столиці. На це Київ виділить наступного року понад 1,6 млрд грн.

Також виділили 422 мільйони гривень на закупівлю лікарських засобів та виробів медичного призначення для лікування пацієнтів з гострим респіраторним захворюванням COVID-19. Гроші мають бути використані до кінця цього року.

«У 2020 році ми вже виділили загалом 417 млн грн з резервного фонду та бюджету столиці на боротьбу з коронавірусом. Ці кошти спрямували на придбання лікарських засобів, медичного обладнання, засобів індивідуального захисту, закупівлю ПЛР та ІФА-тестів, кисневих концентраторів, на капітальний ремонт систем киснепостачання. Сьогодні ми виділили додаткових 422 мільйони гривень. У сумі маємо 839 млн гривень на порятунок життя і здоров’я киян», – сказав мер Києва Віталій Кличко та подякував депутатам за підтримку такого важливого рішення для надання необхідної медичної допомоги і порятунку киян, хворих на коронавірус.

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