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У Харкові сьогодні ховають Кернеса

Мера поховають на Почесній алеї харківського цвинтаря № 2 поряд з Кушнарьовим.

У Харкові сьогодні ховають Кернеса
Фото: Макс Левин

У Харкові 23 грудня поховають міського голову Геннадія Кернеса, який у ніч на 17 грудня помер у берлінській клініці "Шаріте" від наслідків COVID-19. Тіло померлого доставили до Харкова з Німеччини 21 грудня.

Через церемонію прощання з мером сьогодні змінять маршрути руху громадського транспорту.

Уранці відбувалося відспівування Геннадія Кернеса у Благовіщенському соборі. Церемонія тривала близько години.

Близько 9 ранку труну з тілом політика планували доставити у Харківський національний театр опери та балету, де до 13:00 мешканці міста зможуть попрощатися з мером (масковий режим і соціальна дистанція обов’язкові), після чого відбудеться поховання (з 13:30).

За попередньою інформацією, на церемонії прощання та похованні передбачалося перебування перших осіб держави, тому начальник Харківського гарнізону видав наказ про залучення до церемонії близько 50 військовослужбовців. Пізніше, коли стало відомо, що зазначені особи на поховання міського голови не прибудуть, наказ скасували.

Кернеса поховають на Почесній алеї харківського цвинтаря № 2 на вулиці Пушкінській. Могилу для мера підготували поряд з могилами бійців Другої світової війни та навпроти поховань колишніх голів Харківської облдержадміністрації Олександра Масельського та Євгена Кушнарьова.

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