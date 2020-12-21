Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
Епіфаній назвав умову перенесення дати святкування Різдва
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
​Бутусов на два місяці погодився стати позаштатним радником міністра оборони
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Мессі повторив вічний рекорд Пеле (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
Кабмін ввів локдаун з 8 до 25 січня та подовжив карантин до березня (оновлено)
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
​У Дніпрі з балкона квартири зняли більше 500 кажанів
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
Похищение Боснии: балканское турне Сергея Лаврова
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
iPhone 12 і iPhone 12 Pro в Україні з'являться зовсім скоро: вже доступні передзамовлення
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
У Єдиній книзі реєстрації злочинів опубліковано фальсифікаторів виборів у Білорусі, – Тихановська
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
Олена Червоник: «В Україні дуже крута візуальна культура, але досі збіднілий і неадекватний опис цієї культури»
ГоловнаСуспільствоЖиття

​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"

У мережі з'явилося відео, на якому курсантки-поліцейські станцювали під російський блатняк.

​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"
Гурт "Воровайки"
Фото: 24tv.ua

Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування після публікації в соціальних мережах відео дівчат у курсантській формі, які танцюють під пісню російського блатного гурту "Воровайки".

Про це повідомляється на офіційному сайті вишу.

"У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Відео, про яке йдеться, було поширене днями у мережах ТікТок та Telegram. У ролику п'ятеро дівчат такнцюють у курсантській формі у казармі. Під час танцю звучить уривок пісні зі словами: "Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки".

Нагадаємо, російський жіночий гурт "Воровайки" виконує блатний шансон. У грудні минулого року Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" у Києві відмовився підписувати договір з організаторами концерту "Воровайок". Після цього було скасовано концерти в Одесі та Миколаєві, а також у Харківському національному академічному театрі опери та балету, де було анонсовано концерт.

Користувачів соцмереж обурили тексти пісень гурту. Вони нагадали, що серед популярних пісень гурту, крім тюремної "лірики" - тексти про анексований Крим, "велику Росію" й образи на адресу українців.

Ось уривок однієї з пісень "Воровайок":

  • "Курица - не птица, х..хлы - не заграница
  • Крым теперь ночами Порошенко снится
  • Курица - не птица, х..хлы - не заграница
  • Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица
  • Севастополь славный, колыбель для флота
  • Защищали город воины и босота
  • Смелости нам хватит, хватит интересу
  • Если будет надо, заберем Одессу".
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Новини по темі:

Читайте також