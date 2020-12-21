​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"

Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування після публікації в соціальних мережах відео дівчат у курсантській формі, які танцюють під пісню російського блатного гурту "Воровайки".
Про це повідомляється на офіційному сайті вишу.
"У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні.
Відео, про яке йдеться, було поширене днями у мережах ТікТок та Telegram. У ролику п'ятеро дівчат такнцюють у курсантській формі у казармі. Під час танцю звучить уривок пісні зі словами: "Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки".
Нагадаємо, російський жіночий гурт "Воровайки" виконує блатний шансон. У грудні минулого року Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" у Києві відмовився підписувати договір з організаторами концерту "Воровайок". Після цього було скасовано концерти в Одесі та Миколаєві, а також у Харківському національному академічному театрі опери та балету, де було анонсовано концерт.
Користувачів соцмереж обурили тексти пісень гурту. Вони нагадали, що серед популярних пісень гурту, крім тюремної "лірики" - тексти про анексований Крим, "велику Росію" й образи на адресу українців.
Ось уривок однієї з пісень "Воровайок":
- "Курица - не птица, х..хлы - не заграница
- Крым теперь ночами Порошенко снится
- Курица - не птица, х..хлы - не заграница
- Пусть поют и пляшут умца-ламца-дрица
- Севастополь славный, колыбель для флота
- Защищали город воины и босота
- Смелости нам хватит, хватит интересу
- Если будет надо, заберем Одессу".