​Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування через танці курсанток під "Воровайок"

У мережі з'явилося відео, на якому курсантки-поліцейські станцювали під російський блатняк.

Харківський університет внутрішніх справ почав службове розслідування після публікації в соціальних мережах відео дівчат у курсантській формі, які танцюють під пісню російського блатного гурту "Воровайки".

Про це повідомляється на офіційному сайті вишу.

"У соціальних мережах з’явилося відео, на якому дівчата у формі курсантів, ймовірно поліцейського вишу, танцюють під музичне супроводження російського шансону. Із зазначеного факту призначено службове розслідування", - йдеться у повідомленні.

Відео, про яке йдеться, було поширене днями у мережах ТікТок та Telegram. У ролику п'ятеро дівчат такнцюють у курсантській формі у казармі. Під час танцю звучить уривок пісні зі словами: "Я хорошая такая маменькина деточка, просто вся в татуировках милая студенточка. Наколочки-наколочки, гоп татуировочки".

Нагадаємо, російський жіночий гурт "Воровайки" виконує блатний шансон. У грудні минулого року Міжнародний центр культури і мистецтв "Жовтневий палац" у Києві відмовився підписувати договір з організаторами концерту "Воровайок". Після цього було скасовано концерти в Одесі та Миколаєві, а також у Харківському національному академічному театрі опери та балету, де було анонсовано концерт.

Користувачів соцмереж обурили тексти пісень гурту. Вони нагадали, що серед популярних пісень гурту, крім тюремної "лірики" - тексти про анексований Крим, "велику Росію" й образи на адресу українців.

Ось уривок однієї з пісень "Воровайок":