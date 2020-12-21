Українці назвали 2020-й "роком поганих подій", - опитування

Очікування від 2021 року в соціально-економічній ситуації в українців також негативні.

"Подією року" 43% українців назвали епідемію коронавірусу і 99,4% зазначили, що вона негативна. Очікування від 2021 року в соціально-економічній ситуації в українців також негативні.

Про це свідчать дані опитування, проведеного Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва.

Чи не єдиною позитивною подією 2020 року респонденти назвали будівництво автодоріг у рамках "Великого будівництва". 11,3% опитаних вважають це подією року, причому 93,0% зазначають, що це позитивна подія, тоді як 4,8% вважають будівництво автодоріг негативною подією.

12% українців назвали негативною подією цього року війну на Донбасі, 5,6% - підвищення цін на товари, ліки і зростання тарифів.

Світові події 2020 року в сприйнятті українців також переважно негативні через початок епідемії в Китаї, громадянські протести в Білорусі, світову економічну кризу.

У розрізі соціально-економічної ситуації тільки 15% українців вважають, що у 2021-му гривня стане стабільнішою, 25% очікують зростання добробуту.

45% українців вважають, що епідемія коронавірусу наступного року припиниться, тоді як 46% так не думають.

28% переконані, що відновлення миру на Донбасі в 2021 році точно не буде, ще 41% опитаних схиляються до думки, що, скоріше за все, війна на Донбасі не закінчиться.

Щодо подолання корупції наступного року, то 52% українців вважають, що цього точно не станеться, 33% думають, що цього, найімовірніше, не буде.

Водночас, 25% респондентів вважають можливими дострокові вибори президента, 33% опитаних допускають можливість дострокових виборів до Верховної Ради і 39% вважають за можливе зміни уряду в наступному році.

Загальнонаціональне опитування проведене з 5 до 13 грудня 2020 року в усіх регіонах України за винятком Криму й окупованих територій Донецької та Луганської областей. Методом особистого інтерв'ю опитано 2004 респонденти, похибка вибірки не перевищує 3,3%.