Зеленський очолив народний рейтинг "невдах" року, - опитування

Політиком року українці найчастіше називають чинного президента Володимира Зеленського, але він же очолив і народний рейтинг "невдах" року.

Про це свідчать дані опитування фонду "Демократичні ініціативи" та КМІС.

Так, невдахою року Зеленського назвали 28% опитаних. 13,8% українців вважають невдахою п'ятого президента Петра Порошенка.

Решту політиків у цій номінації згадували менше 5% опитаних.

Водночас чинного українського президента вважають політиком року найбільше опитаних - 14,5%. Торік Зеленського політиком року вважали 46% українців. На другому місці п’ятий президент Петро Порошенко з 9,2%.

Нагадаємо, за даними опитування Цетру Разумкова, 42% українців назвали Зеленського розчаруванням року, 20% - політиком року. Петра Порошенка розчаруванням року вважають 10,4% опитаних.