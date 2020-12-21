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ЄС залишається нашим партнером номер один у протидії російській агресії, - Точицький

Євросоюз підтримує цілі "Кримської платформи".

ЄС залишається нашим партнером номер один у протидії російській агресії, - Точицький
Фото: horoshienovosti.com.ua

Європейський Союз залишається ключовим партнером України у протидії російській агресії.

Про це на брифінгу 21 грудня заявив посол України в ЄС Микола Точицький.

"Цього року ми отримали підтвердження того, що ЄС залишається нашим партнером номер один в умовах протистояння російській агресії. 7 грудня ЄС ухвалив новий санкційний режим за порушення прав людини, що дозволить вносити у санкційний список порушників з окупованого Росією Криму", - сказав він.

Окрім того, активно обговорюється питання призначення спеціального представника Євросоюзу з питань Криму.

Микола Точицький заявив, що в ЄС підтримують цілі "Кримської платформи". Співпраця щодо ситуації на Донбасі відбувається з акцентом на гуманітарних аспектах. Так, було виділено 23 млн євро на гуманітарні потреби мешканців окупованих територій.

Нагадаємо, 18 грудня у Києві провели перше засідання "Квадриги", де поговорили про НАТО та Крим.

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