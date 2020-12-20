США відіграють ключову роль у реінтеграції Донбасу та деокупації Криму, – Зеленський

США відіграють ключову роль у реінтеграції Донбасу та деокупації Криму.

Про це Президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю The New York Times, відповідаючи на запитання “У новому році в Сполучених Штатах буде новий Президент. Якими ви бачите відносини між США та Україною?”.

“Нам потрібна реінтеграція Донбасу. А щоб реінтегрувати Донбас, потрібні сильні компанії, сильні технології, безпека та гроші. І тут, я вважаю, ми не впораємося самі. І ми бачимо вільну економічну зону на території Донбасу, щоб там були певні преференції для того, щоб зайшов бізнес. І тут ключову роль могли б відіграти Сполучені Штати Америки”, – йдеться у повідомленні.

Він зазначив, що США – гарант безпеки у світі, серйозний стратегічний гравець, тому “такі кроки могли б прискорити фінал війни на Донбасі і початок великого будівництва, великої реінтеграції Донбасу”.

Зеленський додав, що однозначно не обійтися без Сполучених Штатів у питанні Криму, тому що його деокупація не перебуває на порядку денному Нормандського формату та Мінських угод. “Шість років це питання було в повітрі, і дійсно, Європа та Сполучені Штати Америки опційно робили все можливе, але кроки з деокупації має робити відповідний союз держав, союз лідерів, у якому буде визначена карта всіх кроків з деокупації Кримського півострова”, – сказав президент.

Очільник країни також вважає, що США можуть стати лідером у цьому напрямку у межах роботи “Кримської платформи”.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що посилити українську сторону у перемовинах у Нормандському форматі міг би Джо Байден.

У США 14 грудня голосування колегії виборників підтвердило перемогу демократа Байдена на президентських виборах.

Вирішальну роль у голосуванні відіграв штат Каліфорнія. Там виборники віддали 55 голосів Байдену. Загалом Байден отримав 306 голосів проти 232 за чинного президента Дональда Трампа.