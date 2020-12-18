Виявлені завдяки аудиту бюджету 400 млн гривень дозволять лікарням пережити міжбюджетний період, - Марина Порошенко

Лікарні матимуть можливість реалізувати кошти на придбання всього необхідного для боротьби з коронавірусом ще цього року.

422 млн гривень, котрі вдалося виявити завдяки аудиту столичного бюджету, дозволять лікарнями пережити період між бюджетами. Про це заявила голова постійної комісії Київради з питань охорони здоров’я та соціальної політики Марина Порошенко.

«Таким чином ми зможемо, не знижуючи темпи надання допомоги, не знижуючи якості надання допомоги таким хворим, пережити цей складний період, доки підуть нові надходження з бюджету 21 року», – зазначила Марина Порошенко, вона додала, що лікарні матимуть можливість реалізувати кошти на придбання всього необхідного для боротьби з коронавірусом ще цього року».

Нагадаємо, Віталій Кличко на брифінгу, що позачергове засідання відбудеться 22 грудня. Він також підтвердив, що Департамент охорони здоров’я підготував відповідний проєкт змін до програми «Здоров’я киян».