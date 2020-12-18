Зеленський передасть НАТО пропозиції розширеного партнерства з Україною, - Стефанішина

Президент Володимир Зеленський незабаром передасть країнам-членам НАТО пропозиції щодо формату участі України у Програмі розширених можливостей Альянсу.

Про це повідомила віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина.

"Президент підтримує активний діалог з генеральним секретарем НАТО. Результатом такого діалогу і взаємодії всіх державних інституцій стало отримання Україною статусу партнера розширених можливостей, і такі можливості вже використовуються Україною і будуть використовуватись надалі. Такі пропозиції президент незабаром направить генеральному секретарю, і всі столиці, всі країни Альянсу будуть їх вивчати", - сказала Стефанішина під час онлайн-конференції керівників закордонних дипломатичних установ України.

Віцепрем’єр-міністр закликала українських послів посприяти, щоб у столицях країн-членів НАТО прискіпливо вивчили українські пропозиції.

Учора президент заявив про досягнення успіху у відносинах з Альянсом. Володимир Зеленський зазначив, що в України є шанс отримати План дій щодо членства в НАТО. Для цього українські дипломати та військові мають працювати не лише у штаб-квартирі Альянсу, а й в інших його структурах.