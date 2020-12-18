"Євросолідарність" готова подати до суду через призначення Шкарлета, - Геращенко

Фракція запропонує зміни до закону для посилення відповідальності народних депутатів за неперсональне голосування.

Фракція «Європейська Солідарність» готова подати до суду через "незаконне призначення Сергія Шкарлета міністром освіти і науки" через факти неперсонального голосування депутатів. Про це повідомила співголова фракції Ірина Геращенко на сторінці у соціальній мережі Facebook.

Вона зазначила, що на вимогу «Європейської Солідарності» та «Голосу» сьогодні відбулася нарада з керівництвом парламенту щодо масових фактів неперсонального голосування, так званого кнопкодавства депутатів.

«В нас є підстави стверджувати, що плагіатора-Шкарлета проголосували з кнопкодавством, чужими картками», – підкреслила Ірина Геращенко. Також вона повідомила, що «Європейська Солідарність» запропонує зміни до закону для посилення відповідальності народних депутатів за неперсональне голосування.

Нагадаємо, спікер парламенту Дмитро Разумков доручив Регламентному комітету Верховної Ради перевірити можливе "кнопкодавство" під час голосування за призначення Сергія Шкарлета міністром освіти та науки.