Нардепи призначили Шкарлета міністром освіти і науки мінімальною кількістю голосів

За кілька хвилин до ухвалення рішення голосів не було.

Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки. Він був виконувачем обов'язків міністра з червня 2020 року.

За проголосували 226 нардепів. Проти висловилися 43 парламентарії, утрималися 39. Не брали участі у голосуванні 35 нардепів.

Джерела LB.ua в "Слузі народу" повідомили, що буквально незадовго до голосування достатньої кількості голосів за призначення не було, втім після цього був дзвінок від президента.

Перед голосуванням джерела LB.ua в парламенті зазначали, що призначення Шкарлета не було точно визначене, адже він "надто токсичний".

Про те, що Шкарлета розглядатимуть на посаду міністра, стало відомо 15 грудня. Його кандидатуру обговорювали на засіданні фракції "Слуга народу", на якій також був присутній президент.

Спочатку джерела LB.ua у фракції ставили під сумнів можливість призначення Шкарлета головою МОН, адже "дуже багато зашкварів, він дуже токсичний". Проте інший депутат стверджував, що "він уже зарекомендував себе" і голоси знайдуться.

Того ж дня освітяни написали звернення з вимогою не допустити призначення в.о. міністра повноцінним очільником міністерства.

Кандидатура Шкарлета на посаду міністра викликала суспільні суперечки ще тоді, коли він був ректором Чернігівського НТУ.

Сергій Шкарлет - доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України. Керував Чернігівським національним технологічним університетом з 2010 року. У 2013 році ексміністр освіти і науки Дмитро Табачник вручив йому нагрудний знак і посвідчення "Заслужений діяч науки і техніки України".

2 червня ректори вишів на зустрічі з президентом Володимиром Зеленським запропонували призначити Шкарлета міністром освіти. Депутати Верховної Ради цю ідею не підтримали, тому Кабінет Міністрів призначив його виконувачем обов'язків міністра. Коментуючи це рішення, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що Рада не відмовлялася призначати Шкарлета, а Кабмін зробив його в.о., щоб дати шанс "проявити себе, показати стратегію, філософію, навички і професіоналізм".

Через добу після появи інформації про кандидатуру Шкарлета на сайті помилок і фальсифікації в наукових дослідженнях опублікували інформацію про плагіат у монографії Шкарлета у співавторстві ректора Чернігівського НТУ. Автор статті стверджує, що в монографії використано цілі блоки тексту, який було опубліковано на три роки раніше. При цьому посилань у роботі Шкарлета на цю наукову працю немає. Сам Шкарлет плагіат у своїй частині роботи заперечує.

3 липня Шмигаль повідомив, що уряд вивчає питання про ймовірний плагіат.

Нагадаємо, Комітет з питань етики НАЗЯВО виявив порушення академічної доброчесності у вигляді академічного плагіату в науковому доробку Шкарлета. Відповідне рішення було оголошено на засіданні 11 вересня. Сам Шкарлет на засідання не прийшов.

Шкарлет заперечував, що плагіатив чужі роботи, а в інтерв'ю LB.ua заявив, що в його тексті "є квадратні дужечки".

Освітяни та студенти влаштовували декілька мітингів проти Шкарлета. До співробітника Інституту фізики НАН України, кандидата фізико-математичних наук Антона Сененка, який брав участь в акції проти призначення Шкарлета, на бесіду приходив співробітник СБУ. Він прийшов в Інститут на наступний день після призначення Шкарлета в.о. голови МОН і цікавився, чому Сененко брав у ній участь і хто там був разом з ним. Також акція проти призначення Шкарлета проходила біля Кабінету Міністрів.

Учора профільний комітет не підтримав призначення Шкарлета міністром освіти і виніс питання його призначення на розсуд зали.