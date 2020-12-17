Перший такий центр 10 листопада відкрили на новому КПВВ у Щасті Луганської області.

На КПВВ у Новотроїцькому Донецької області 16 грудня запрацював сучасний багатофункціональний сервісний центр.

Про це інформує пресслужба Донецької ОДА.

"Перший такий центр запрацював у листопаді у Щасті Луганської області, наш у Новотроїцькому – другий, але не останній", - зазначив голова ОДА Павло Кириленко.

Участь у відкритті сервісного центру взяли віцепрем‘єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, голова Донецької ОДА Павло Кириленко, посол Швеції в Україні Тобіас Тиберг, посол Польщі в Україні Бартош Ціхоцкі та заступник генерального консула Німеччини в Донецьку Петер Герр.

Наступного року на всіх КПВВ буде обладнано такі сервісні центри.

На підконтрольній українській владі території Донеччини відкриті всі чотири КПВВ на в’їзд і на виїзд.

У складі сервісного центру діятимуть ЦНАП, відділення банку та "Нової пошти", фельдшерський пункт, у якому, зокрема, робитимуть експрес-тестування на ковід, відділок поліції, кімната матері і дитини, аптека та сервісна зона, де можна буде придбати пристрої для роботи застосунку "Дій вдома". У майбутньому тут буде також надаватися безоплатна правова допомога.

Усі споруди сервісного центру доступні для людей з інвалідністю.

Як наголосив Олексій Резніков, влада посилає чіткий сигнал, що Донбас важливий для України, що, люди, які сьогодні перебувають на тимчасово окупованій території і є заручниками окупантів, є громадянами України і "ми піклуємося про них".

Він нагадав також, що незважаючи на посилені карантинні обмеження з 8 по 24 січня, усі контрольно-пропускні пункти в‘їзду-виїзду продовжать працювати у штатному режимі.

Нагадаємо, 10 листопада з 8:00 в Донецькій і Луганській областях України розпочали роботу сім КПВВ - п’ять чинних відновили роботу і ще два нових - у Щасті та Золотому -почали працювати. При цьому російська сторона блокує роботу КПВВ.