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СБУ попередила про антитерористичні навчання у Львові

Навчання відбудуться в максимально наближених до реальних умовах із використанням спецтехніки.

СБУ попередила про антитерористичні навчання у Львові
Фото: ГУ СБУ у м. Києві та Київській області

16-17 грудня Служба безпеки України проводитиме антитерористичні навчання. Вони відбуватимуться у Львові та прилеглих районах.

Під час навчань використовуватимуть спеціальну техніку, а умови будуть максимально наближені до реальних, інформує пресцентр УСБУ у Львівській області.

"СБУ закликає жителів Львівської області з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки. Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особистість, огляд особистих речей та автомобілів тощо", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що всі дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства.

Нагадаємо, у жовтні СБУ провела антитерористичні навчання у Києві.

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