СБУ попередила про антитерористичні навчання у Львові

16-17 грудня Служба безпеки України проводитиме антитерористичні навчання. Вони відбуватимуться у Львові та прилеглих районах.
Під час навчань використовуватимуть спеціальну техніку, а умови будуть максимально наближені до реальних, інформує пресцентр УСБУ у Львівській області.
"СБУ закликає жителів Львівської області з розумінням поставитися до можливих незручностей, зберігати спокій і дотримуватися правил особистої безпеки. Під час заходів на окремих територіях можливе тимчасове введення особливого режиму, зокрема обмеження або заборона руху транспортних засобів і пішоходів, перевірка документів, що засвідчують особистість, огляд особистих речей та автомобілів тощо", - йдеться в повідомленні.
Наголошується, що всі дії відбуватимуться в рамках чинного законодавства.
Нагадаємо, у жовтні СБУ провела антитерористичні навчання у Києві.