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На Чернігівщині заблокували трансляцію п’яти пропагандистських телеканалів

Заборонені російські телеканали транслювали у громадському закладі міста Мена.

На Чернігівщині заблокували трансляцію п’яти пропагандистських телеканалів
Фото: newsfiber.com

У Чернігівській області припинено трансляцію п'яти російських телеканалів, обмежених для показу на території України.

Про це повідомляє Нацрада з питань телебачення і радіомовлення.

Зазначається, що представниця Національної ради з питань телебачення і радіомовлення у Чернігівській області Ірина Сенченко зреагувала на інформацію про поширення російських програм у громадському закладі Мени.

"На початку грудня до Сенченко надійшло звернення про трансляцію у громадському закладі Мени, що на Чернігівщині, обмежених для ретрансляції на території України російських телеканалів "Беларусь 24", "ТНТ", "Охота и рыбалка", "Россия 1", "Первый канал. Всемирная сеть"", - йдеться в повідомленні.

Представниця медіарегулятора і правоохоронці Чернігівщини провели роз’яснювальну розмову з керівниками закладу, показ телеканалів припинено.

"Подібна робота проводиться представниками Національної ради в усіх областях, у разі надходження звернень факти перевіряють і вживають належних заходів", - зазначають у відомстві.

У Нацраді уточнюють, що станом на грудень до переліку іноземних програм, ретрансляцію яких обмежено через наявність у контенті порушень вимог Європейської конвенції про транскордонне телебачення і законодавства України, входять 94 телеканали.

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