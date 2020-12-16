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Росія в ТКГ блокує обмін, вимагає від України процесуального очищення 9 людей - Гармаш

"Очистити" їх без їхнього бажання або присутності українська сторона юридично не може.

Росія в ТКГ блокує обмін, вимагає від України процесуального очищення 9 людей - Гармаш
Фото: facebook.com/sergiy.garmash

Російські представники ОРДЛО у Тристоронній контактній групі (ТКГ) блокують процес взаємного звільнення утримуваних осіб та вимагають від України процесуального очищення 9 людей, які раніше вже були передані російській стороні в рамках обміну.

Про це у Facebook повідомив представник окупованого Донецька у тристоронній контактній групі Сергій Гармаш за підсумками засідання групи 16 грудня.

"Вони (Російські представники ОРДЛО - ред.) як і раніше блокують обмін, вимагаючи процесуального очищення 9 осіб, яких ми віддали їм ще під час минулого обміну. "Очистити" їх без їхнього бажання або присутності ми юридично не можемо, а їх бажання та місцезнаходження невідоме не тільки нам, а й їхнім адвокатам ... Та сторона це знає, але використовує як привід, щоб блокувати обмін", - написав Гармаш.

"Найцинічніше - це сам факт, що на одну чашу терезів кладеться процесуальне очищення людей, які вже вільні і яким це очищення в Україні особливо і не потрібне (вони ж воювали проти України, значить ненавидять її), а на іншу - свобода, життя і здоров'я тих, хто роками сидить в підвалах і для них актуальне не те що "процесуальна очищення", а хоча б просто можливість помитися", - додав він.

Нагадаємо, раніше Сергій Гармаш повідомляв, що делегація Росії у ТКГ уникає подання плану врегулювання ситуації на Донбасі від свого імені та наполягає на ухваленні документу, поданого від ОРДЛО.

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