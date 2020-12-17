Секретаріат мовного омбудсмана повідомив про спробу хакерської атаки

Хакери здійснили атаку на мережі секретаріату уповноваженого з захисту державної мови Тараса Креміня.

Про це повідомляє його прес-служба.

Зазначається, що атаку вдалося зупинити штатним IT-фахівцям.

"На комп'ютерні системи нашого Секретаріату зловмисниками була здійснена кібератака з метою отримати несанкціонований доступ до пристроїв мережевої ІТ інфраструктури та вивести їх з ладу. Атака була оперативно припинена силами наших ІТ-фахівців", - йдеться у повідомленні.

"Ми вже точно знаємо, що це не просто спроба пошкодити пристрої. Це - чергова атака на українську мову і тих, хто її захищає. Комусь кортить паралізувати нашу діяльність, але ми здатні відбивати як інформаційні, так і хакерські напади", - зазначили у пресслужбі.

Нагадаємо, 14 грудня Національний коордінаційній центр кібербезпекі (НКЦК) при Раді безпеки та оборони попередив про високий рівень кіберзагрози після масштабної кібератаки в США.

12 грудня, Центр кібербезпеки також попереджав про підвищений рівень кіберзагроз в Україні через атаку на FireEye.

27 червня 2017 року кібератака вірусу NotPetya - від вірусу-здирника постраждали безліч українських об'єктів: аеропорт "Бориспіль", "Укрпошта", "Укртелеком", а також низка міністерств і банківських систем. Поширення вірусу паралізувало роботу українських урядових установ, бізнесу. Незабаром вірус поширився на інші країни.

Уряд Великобританії заявив, що Росія відповідальна за кібератаки з використанням цього вірусу. США звинуватили Росію у кібератаці на Україну, пообіцявши "наслідки".