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Обраного три дні тому голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового

Область очолив Віталій Толочек, який раніше вийшов з фракції "Слуга народу".

Обраного три дні тому голову облради Запоріжжя визнали нелегітимним і обрали нового
Віталій Толочек
Фото: pro.berdiansk.biz

У Запорізькій облраді завершилися вибори голови депутатського корпусу - ним став Віталій Толочек, який раніше вийшов з фракції "Слуга народу".

Про це повідомляє "Укрінформ".

За Толочека проголосували 44 депутати з чотирьох фракцій: ОПЗЖ, "За майбутнє", "Європейська солідарність" і "Зе фракція". Він був запропонований "Зе фракцією" і став єдиним кандидатом.

Таємне голосування проходило в сесійній залі, де депутати облаштували кабінку і зробили урну для бюлетенів.

Обирати главу Запорізької облради місцеві депутати почали ще 11 грудня. Засідання почалося о 14:00 і тривало більше 10 годин - майже до 2 години ночі 12 грудня. Спочатку на посаду голови претендували кандидати від "Слуги народу", "Європейської солідарності", ОПЗЖ і "Єднання". Однак, пізніше представники Євросолідарності і ОПЗЖ заявили, що відкликають своїх кандидатів і не братимуть участі в голосуванні. У підсумку двома претендентами на посаду глави облради залишилися Віталій Боговін від "Слуги народу" і Геннадій Шевченко від "Єднання".

Після підрахунку голосів голова лічильної комісії заявила, що результати голосування неможливо встановити через тиск на членів комісії і зіпсовані бюлетені.

Тож, перша спроба обрати главу облради закінчилася бійкою. Зрештою, роботу сесії обласної ради перервали до 14:00 15 грудня. Цього дня депутати знову довгий час не могли обрати голову облради, оскільки частину з них не пропускали до сесійної зали невідомі. Проте, пізніше кандидат від "Слуги народу" Боговін повідомив, що за нього проголосувала більшість (43 депутати).

Сьогодні з ініціативи третини депутатського корпусу була скликана позачергова сесія, під час якої чотири представники "Слуги народу" (Роман Терехов, Сергій Селевич, Юрій Капустянський і Віктор Толочек) заявили про вихід з фракції та створення нової - "Зе фракції". 44 депутати визнали нелегітимними результати таємного голосування 15 грудня і прийняли рішення обрати нового голову облради.

Тим часом Боговін і депутати від "Опозиційного блоку", "Батьківщини", "Слуги народу" і "Єднання" заявили про спробу захоплення влади.

Як передає "Інтерфакс-Україна", сьогодні  новообраний голова Толочек офіційно прийняв присягу. Він наголосив, що має великий досвід роботи в будівництві - "від майстра до керівника підприємства". Також, він спеціалізувався на будівництві і ремонті енергетичних об'єктів на Запорізькій АЕС, а також на підприємствах запорізького промислового комплексу. Має вищу освіту в сфері турбобудування. Є співзасновником фірми.

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