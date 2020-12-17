​"Слуги народу" домовилися не їхати на канікули на дорогі курорти, - Кравчук

Депутати "Слуги народу" домовилися не їхати на новорічні канікули на дорогі курорти.
Про це розповіла заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, передає "Цензор.НЕТ".
"Така рекомендація є. Вибачте, це непристойно - відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза. Хоча, в більшості, декларації моїх колег дозволяють витратити великі кошти на відпочинок. Це наше спільне рішення, ні у кого не виникало питань, чому", - сказала Кравчук.
Відповідаючи на питання, чи не пов'язано таке рішення з тим, що нардеп "Слуги народу" Валерій Колюх під час засідання Верховної Ради бронював готель для відпочинку і розглядав варіанти в Домініканській республіці за $6750, Кравчук відповіла: "Ні".
"Він не в моїй групі. Мабуть, щось говорили. Не знаю, я з ним не спілкувалася після цього", - зазначила вона.
"Це насправді якесь таке нормальне рішення для відповідальних політиків. У нас в принципі ніхто сильно не їздив на Мальдіви і Сейшели. Я таких не знаю, хто був... Наскільки я знаю, найбільш популярні серед теплих країн - це Єгипет, хто любить кататися на лижах - то лижі, і багато будуть відпочивати в Україні ", - додала Кравчук.
Нагадаємо, напередодні депутатам від "Слуги народу" запропонували підписати фракційну угоду, що визначає принципи їхньої роботи і поведінки. Угода визначає, що основною метою діяльності депутата є реалізація передвиборчих програм президента України та партії. Ефективність нардепів визначається на підставі відвідуваності пленарних засідань і засідань комітетів, голосування, дотримання дисципліни та депутатської етики.