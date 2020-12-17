​"Слуги народу" домовилися не їхати на канікули на дорогі курорти, - Кравчук

"Вибачте, це непристойно - відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза".

Депутати "Слуги народу" домовилися не їхати на новорічні канікули на дорогі курорти.

Про це розповіла заступник голови фракції "СН" Євгенія Кравчук, передає "Цензор.НЕТ".

"Така рекомендація є. Вибачте, це непристойно - відпочивати на дорогих курортах, коли в країні економічна криза. Хоча, в більшості, декларації моїх колег дозволяють витратити великі кошти на відпочинок. Це наше спільне рішення, ні у кого не виникало питань, чому", - сказала Кравчук.

Відповідаючи на питання, чи не пов'язано таке рішення з тим, що нардеп "Слуги народу" Валерій Колюх під час засідання Верховної Ради бронював готель для відпочинку і розглядав варіанти в Домініканській республіці за $6750, Кравчук відповіла: "Ні".

"Він не в моїй групі. Мабуть, щось говорили. Не знаю, я з ним не спілкувалася після цього", - зазначила вона.

"Це насправді якесь таке нормальне рішення для відповідальних політиків. У нас в принципі ніхто сильно не їздив на Мальдіви і Сейшели. Я таких не знаю, хто був... Наскільки я знаю, найбільш популярні серед теплих країн - це Єгипет, хто любить кататися на лижах - то лижі, і багато будуть відпочивати в Україні ", - додала Кравчук.

Нагадаємо, напередодні депутатам від "Слуги народу" запропонували підписати фракційну угоду, що визначає принципи їхньої роботи і поведінки. Угода визначає, що основною метою діяльності депутата є реалізація передвиборчих програм президента України та партії. Ефективність нардепів визначається на підставі відвідуваності пленарних засідань і засідань комітетів, голосування, дотримання дисципліни та депутатської етики.