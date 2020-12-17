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Німеччина виділить 2 млн євро на роботу Червоного Хреста на Донбасі

З 2016 року ФРН надала загалом понад 36 млн євро на проведення численних гуманітарних заходів МКЧХ в Україні.

Німеччина виділить 2 млн євро на роботу Червоного Хреста на Донбасі
Фото: dpsu.gov.ua

Німеччина виділить 2 мільйони євро на роботу Міжнародного комітету Червоного Хреста на Сході України.

Про це повідомила пресслужба посольства ФРН в Україні.

"Забезпечення населення чистою питною водою, покращення медичного обслуговування, підтримка і оснащення лікарень, піклування про ув’язнених, пошук зниклих осіб та возз’єднання сімей, інформаційні кампанії щодо небезпеки мін та залишків боєприпасів – цим та іншим проєктам у рамках програми "Діяльність МКЧК зі сприяння, захисту, запобігання та співробітництва в Україні в 2019-2021 рр." з акцентом на Східній Україні піде на користь виділення нових коштів Федерального уряду", - йдеться в повідомленні.

В посольстві ФРН також зазначили, що загальна підтримка Німеччини МКЧХ для його численних гуманітарних заходів на Сході України складає 8 млн євро в 2020 році. Таким чином, з 2016 року Німеччина надала загалом понад 36 млн євро на проведення численних гуманітарних заходів МКЧХ в Україні.

Нагадаємо, у липні Червоний Хрест відправив у Донецьк 84 тонни гумдопомоги. П'ять вантажних автомобілів з товарами будівельного призначення загальною вагою майже 84 тонни були оформлені на виїзд в контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке".

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