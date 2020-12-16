Уряд розпочав реорганізацію РДА ліквідованих районів

Передбачається, що 320 районних державних адміністрацій буде реорганізовано через приєднання до 100 РДА в адміністративних центрах нових районів, а ще із 40 будуть утворені 13 РДА в нових районах.

Уряд затвердив документи, завдяки яким в Україні розпочався процес утворення та реорганізації районних державних адміністрацій. Відповідне розпорядження було прийнято на засіданні 16 грудня.

Під час засідання Уряду також ухвалено Порядок, за яким відбуватиметься утворення та реорганізація райдержадміністрацій, у тому числі передача майна, прав та обов'язків РДА, що припинили роботу у зв’язку зі зміною адмінтерустрою.

«Оскільки райдержадміністрації формують проєкти районних бюджетів і подають на затвердження райрадам, питання упорядкування системи РДА відповідно новому терустрою сьогодні вкрай актуальне. Рік закінчується і у наступний рік нові райони мають увійти з бюджетом. Від цього залежить повноцінне функціонування районів», — наголосив Міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що в результаті децентралізації влади в Україні Урядом та Верховною Радою створено 1469 територіальних громад замість 11,5 тисяч і утворено 136 районів замість 490. Разом із скороченням кількості районів, має відбутись і скорочення кількості районних державних адміністрацій.

Досі порядок утворення та ліквідації районних державних адміністрацій не було визначено законодавством, а отже не було правових підстав для проведення їх реорганізації. 6 грудня поточного року набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо впорядкування окремих питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування та районних державних адміністрацій», який дозволить привести їх систему у відповідність до нового адмінтерустрою.

Передбачається, що 320 районних державних адміністрацій буде реорганізовано через приєднання до 100 РДА в адміністративних центрах нових районів, а ще із 40 будуть утворені 13 РДА в нових районах, де раніше була відсутня районна державна адміністрація.

Процес реорганізації РДА координуватиме обласна державна адміністрація. Голова ОДА має протягом 20 днів утворити комісії з реорганізації та затвердити їх персональний склад.

Комісії, зокрема, відповідатимуть за державну реєстрацію нових РДА та реорганізацію старих, інвентаризацію та передачу майна, складання та подання фінансової та бухгалтерської звітності, переведення працівників.