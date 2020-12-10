131 приймальне відділення вже готове до встановлення медичного обладнання, - Чернишов

131 приймальне відділення, включене цього року до програми «Велике будівництво», вже готове до встановлення медичного обладнання, зокрема, комп'ютерних томографів та ангіографів. Наразі найкраще з цим завданням справляються Донецька, Херсонська та Чернівецька області.

Про це під час селекторної наради з головами ОДА, присвяченій стану виконання програми "Велике будівництво", повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

«На сьогодні існують всі умови та можливості для того, щоб завершити реконструкцію приймальних відділень до кінця року. Всього за чотири місяці з моменту включення до програми "Велике будівництво" вже 131 приймальне відділення готове для встановлення необхідного медичного обладнання. Наразі голови ОДА мають прискоритись з підготовкою та здійсненням будівельних робіт, адже це також посилення нашої медичної системи для боротьби з ковідом», – наголосив Олексій Чернишов.

Нагадаємо, що загалом у програмі «Велике будівництво» беруть участь 210 приймальних відділень опорних лікарень по всій країні. Реконструкція відбувається з урахуванням обмежень пандемії.