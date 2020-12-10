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Шмигаль заявив, що зараз в Україні почався другий пік звернень щодо безробіття

За його словами, на початку карантину була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, сьогодні – 420 тисяч. Ще місяць тому було 396. 

Шмигаль заявив, що зараз в Україні почався другий пік звернень щодо безробіття
Фото: https://www.kmu.gov.ua

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що зараз в Україні почався другий пік безробіття, пов'язаного з пандемією коронавірусу.

Про це глава уряду сказав в інтерв'ю "Українській правді".

"Ви бачите – після карантину вихідного дня цифра виросла. Тобто ось відповідь: ВВП не постраждав, але ось люди, ми маємо другий пік звернень по безробіттю: перший був після початку карантину. Традиційно впливає і завершення аграрного сезону, люди стають на реєстрацію. Але в цих коливаннях безробіття є і карантин вихідного дня", - сказав Шмигаль.

За його словами, на початку карантину була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, сьогодні – 420 тисяч. Ще місяць тому було 396. 

"Можна говорити, що карантин вихідного дня вплинув на рівень зайнятості. Це негативний вплив, він є, він відслідковується по графіках. Ми від початку карантину працевлаштували 440 тисяч людей. Офіційно, це офіційна статистика... На початок карантину у нас була 361 тисяча зареєстрованих безробітних, сьогодні – 420 тисяч. Ще місяць тому було 396", - додав прем'єр.

Нагадаємо, станом на 12 жовтня в Україні офіційно зареєстровано 427 тисяч безробітних. Це на 159 тисяч (на 59%) більше, ніж станом на аналогічну дату 2019 року. Кількість вакансій в базі державної служби зайнятості за рік зменшлася на 34% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року.

За період карантину Україна виплатила безробітним 7,5 мільярда гривень.

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