За добу в Україні зафіксовано 13 371 новий випадок COVID-19, 13 903 пацієнти одужали

За минулу добу в Україні зафіксували 13 371 новий випадок коронавірусу COVID-19. Зокрема, захворіли 652 дитини та 580 медпрацівників.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

13 903 - одужали. Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Києві (1 899), Запорізькій (1 060), Дніпропетровській (835), Черкаській (721) та Харківській (719) областях.

Госпіталізовано 2 993 особи. 266 пацієнтів померли. За добу було здійснено 67 142 тестувань, зокрема методом ПЛР - 41 279, методом ІФА - 25 863.

За весь час пандемії в Україні захворіло – 858 714 осіб; 465 021 - одужали. Від сукладнень, викликаних захворюванням, померли 14 470 пацієнтів. Всього було проведено 4 917 780 ПЛР-тестувань.

Статистика у регіонах:

м. Київ – 86 437 випадків;

Вінницька область – 19 206 випадків;

Волинська область – 27 194 випадки;

Дніпропетровська область – 46 891 випадок;

Донецька область – 27 678 випадків;

Житомирська область – 32 987 випадків;

Закарпатська область – 25 344 випадки;

Запорізька область – 39 758 випадків;

Івано-Франківська область – 40 007 випадків;

Київська область – 46 211 випадків;

Кіровоградська область – 6 744 випадки;

Луганська область – 7 436 випадків;

Львівська область – 51 915 випадків;

Миколаївська область – 22 621 випадок;

Одеська область – 54 840 випадків;

Полтавська область – 27 772 випадки;

Рівненська область – 35 034 випадки;

Сумська область – 34 611 випадків;

Тернопільська область – 30 462 випадки;

Харківська область – 60 992 випадки;

Херсонська область – 13 039 випадків;

Хмельницька область – 33 426 випадків;

Черкаська область – 29 449 випадків;

Чернівецька область – 36 044 випадки;

Чернігівська область – 22 616 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Нагадаємо, 9 грудня Кабінет міністрів повідомив про введення локдауну в Україні. Він почнеться з 8 січня та триватиме до опівночі 25 січня. Також до березня продовжили режим надзвичайної ситуації та чинних карантинних обмежень, які будуть діяти кожен день, крім періоду локдауну.

7 грудня у МОЗ констатували спад тижневої захворюваності на ковід уперше із серпня - за добу в Україні виявили 8 641 випадок коронавірусу. Голова МОЗ Максим Степанов заявив про стабілізацію захворюваності та запевнив, що поліпшення статистики не пов’язане зі зменшенням кількості тестувань.

8 грудня кількість тих, хто одужав від ковіду майже на 2 тис. перевищила число захворілих. Наступної доби було зафіксовано найбільше пов’язаних з ковідом смертей від початку пандемії.