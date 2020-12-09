Вакцину від COVID-19 у бідних країнах отримає лише кожен десятий, - дослідження

Найбагатші країни, в яких живе 14% населення планети, закупили 53% всіх вакцин.

Фармацевт компанії Biontech демонструє ампулу з вакциною на проти COVID-19 у Майнці, Німеччина, 02 грудня 2020

За даними дослідження міжнародного альянсу People's Vaccine ("Народна вакцина"), 9 з 10 чоловік у 67-ми бідних країнах залишаться без вакцини від COVID-19 у 2021 році.

Про це 9 грудня повідомила Amnesty International.

Автори дослідження зазначають, що багаті країни закупили достатньо доз, щоб вакцинувати все своє населення. Найбільше вакцини купила Канада - її вистачить, щоб щепити кожного жителя країни п'ять разів.

У дослідженні також йдеться, що найбагатші країни, в яких живе 14% населення планети, закупили 53% всіх вакцин, які зараз проходять випробування і попередньо показують свою ефективність.

96% вироблених доз вакцини Pfizer/BioNTech, яку нещодавно схвалили в Великобританії, закупили західні країни.Також у багаті країни буде скеровано вакцину від Moderna, який показує 95% ефективності. Обидві вакцини вважаються досить дорогими: доза вакцини Pfizer у США коштуватиме 19,50 долара, а дозу препарату від Moderna продаватимуть за ціною до 35 доларів.

Відповідно до результатів дослідження, 64% доз дешевшої вакцини AstraZeneca були закуплені для країн, що розвиваються. Однак, зазначає Amnesty International, препарат від однієї компанії зможе охопити лише 18% населення планети.

На основі отриманих даних альянс, в який входить Amnesty International та інші громадські організації, закликав усі фармацевтичні корпорації, що працюють над вакцинами проти COVID-19, відкрито ділитися своїми технологіями, щоб виробляти більше препарату. Крім того, People's Vaccine закликав держави зробити вакцину від COVID-19 суспільним благом і надавати її безкоштовно.

Як повідомляли, Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021. В українських аптеках вона може з’явитися не раніше осені 2021 року.

Передбачається, що перша партія вакцини від COVID-19 може бути в Україні вже у січні 2021 року. Загалом Україна може розраховувати на 8 млн доз. Цього вистачить на щеплення 4 млн людей.

МОЗ просить 15,1 млрд грн на вакцинацію проти COVID-19, у проєкті бюджету - лише 2,6 млрд.

У Кабміні обіцяють безкоштовну вакцину від COVID-19 для деяких груп населення. Йдеться про медичних працівників, педагогів, людей похилого віку і тих, хто має хронічні захворювання.