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У Києві госпіталізували найбільше з початку пандемії пацієнтів з ковідом

У стаціонарах перебуває 2 001 хворий на коронавірус, 1 201 пацієнт - у важкому стані.

За минулу добу в Києві виявили ще 1728 інфікованих коронавірусом. 34 людини померли, 636 пацієнтів - одужали.

До лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу.

Про це у телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.

Захворіли 983 жінки віком від 18 до 90 років, 611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, 71 дівчинка від 2 до 17 років і 63 хлопчики від 2 місяців до 17 років.  Захворів, зокрема, і 71 медик.

У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2 001 хворий на коронавірус, із них 8 дітей. 1 201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 419 людей. Під апаратами ШВЛ перебуває 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - майже 50%.

Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (300), Деснянському (260), Дніпровському (245 випадків) районах.

У Києві вже 84 538 підтверджених випадків коронавірусного захворювання. Усього коронавірус подолали  26 403 мешканці Києва, зафіксовано 1498 летальних випадків від коронавірусу.

Повідомляється, що, окрім коронавірусу, загострилися сезонні захворювання. На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12,8 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип.

Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про стабілізацію захворюваності на COVID-19. Він запевнив, що статистика поширення коронавірусу покращилася не через зменшення кількості тестувань.

Учора у МОЗ констатували спад тижневої захворюваності на ковід уперше із серпня.

Проте за минулу добу в Україні зафіксовано найбільше пов’язаних з ковідом смертей від початку пандемії.

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