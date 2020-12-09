У Києві госпіталізували найбільше з початку пандемії пацієнтів з ковідом

За минулу добу в Києві виявили ще 1728 інфікованих коронавірусом. 34 людини померли, 636 пацієнтів - одужали.
До лікарень столиці госпіталізували 127 пацієнтів. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу.
Про це у телеграм-каналі повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Захворіли 983 жінки віком від 18 до 90 років, 611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв, 71 дівчинка від 2 до 17 років і 63 хлопчики від 2 місяців до 17 років. Захворів, зокрема, і 71 медик.
У стаціонарах медзакладів міста сьогодні лікується 2 001 хворий на коронавірус, із них 8 дітей. 1 201 пацієнт перебуває у важкому стані. Кисневу підтримку отримують 1 419 людей. Під апаратами ШВЛ перебуває 30 хворих. Заповненість ліжок в комунальних медзакладах - майже 50%.
Найбільше випадків захворювання виявили в Дарницькому (300), Деснянському (260), Дніпровському (245 випадків) районах.
У Києві вже 84 538 підтверджених випадків коронавірусного захворювання. Усього коронавірус подолали 26 403 мешканці Києва, зафіксовано 1498 летальних випадків від коронавірусу.
Повідомляється, що, окрім коронавірусу, загострилися сезонні захворювання. На сьогодні в столиці зареєстрували вже понад 12,8 тисяч випадків захворювання на ГРВІ та грип.
Раніше сьогодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про стабілізацію захворюваності на COVID-19. Він запевнив, що статистика поширення коронавірусу покращилася не через зменшення кількості тестувань.
Учора у МОЗ констатували спад тижневої захворюваності на ковід уперше із серпня.
Проте за минулу добу в Україні зафіксовано найбільше пов’язаних з ковідом смертей від початку пандемії.