У МОЗ нічого не знають про "випуск російської вакцини" від коронавірусу на українському підприємстві

Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що МОЗ нічого не відомо про можливість випуску "російської вакцини від коронавірусу Sputnik V "на території України.

Про це він заявив у коментарі LB.ua, коментуючи поширену Російським фондом прямих інвестицій заяву про можливість технологічного трансферу та запуску в Україні так званої російської вакцини.

У заяві Фонду прямих інвестицій йшлося, що сьогодні його генеральний директор та директор Національного дослідного центру епідеміології та мікробіології ім. Гамалії разом з головою політради партії ОПЗЖ, кумом президента РФ Віктором Медведчуком обговорювали запуск виробництва препарату на території України.

При цьому заявлялося, що РФ готова виробляти в Україні "вакцину" та подати документи для її реєстрації. Зазначалося, що "випуск готової форми вакцин на території України налагодила фармацевтична компанія "Біолек", проте не вказується, що мова йде саме про "Супутник", а не про інші вакцини.

На сайті "Біолек" зазначається, що це підприємство виробляє вакцини, зокрема, від дифтерії. LB.ua написав запит до компанії щодо інформації про російську так звану вакцину та очікує на відповідь.

Нагадаємо, що російський Sputnik V не пройшов третю фазу клінічних випробувань – найважливішу для визнання вакцини ефективною та безпечною.

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов наголошував, що російської вакцини від коронавірусу не існує. "Коли говорять, що зареєстрували вакцину, яка не пройшла третю стадію - то нема про що говорити. Третя стадія - найбільша, при якій випробовується вакцина, в тому числі з точки зору її безпеки", – підкреслював міністр.

Про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу" 11 серпня заявив президент Росії Володимир Путін. Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок.

Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. Однак у Всесвітній організації охорони здоров’я стримано висловилися з приводу російської розробки. За словами представника ВООЗ, дані щодо її безпечності й ефективності необхідно ретельно перевірити.

Президент Володимир Зеленський назвав російську вакцину "неперевіреним засобом" та закликав не вірити політикам, які нею вакцинуються.