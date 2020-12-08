Україна отримає понад $135 млн на боротьбу зі СНІДом, туберкульозом і малярією

Глобальний фонд для боротьби зі СНІДом, туберкульозом та малярією затвердив фінансування для України в розмірі понад 135 млн 778 тис. доларів США на 2021-2023 роки.

Про це повідомив заступник міністра охорони здоров’я України Віктор Ляшко.

"У межах заявки на фінансування до Глобального фонду заплановано низку важливих закупівель і системних змін для системи охорони здоров’я України. Зокрема, планується закупити сучасні системи GeneXpert для молекулярно-генетичної діагностики туберкульозу, матеріально-технічне забезпечення для регіональних мікробіологічних лабораторій з діагностики туберкульозу, швидкі тести на ВІЛ тощо", - зазначив Віктор Ляшко.

Також у межах виділеного фінансування заплановані:

закупівля протитуберкульозних препаратів для лікування засуджених та осіб, узятих під варту;

забезпечення безперебійного антиретровірусного лікування ВІЛ-інфікованих пацієнтів, які проживають на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей;

підтримка та посилення роботи 25 регіональних рад з координації дій у відповідь на поширення туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу;

підтримка eHealth – інтеграція системи MIS HIV;

навчання медичного персоналу у сфері лікування туберкульозу та ВІЛ тощо.

"Протягом року над цим проєктом працювали співробітники Міністерства охорони здоров’я, профільні відомства, міжнародні неурядові організації та представники недержавних організацій, які надають послуги у сфері протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу. Результатом спільних напрацювань стало погодження проєкту запиту Національною радою з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/СНІД та його подача до Глобального фонду", - інформує пресслужба МОЗ.

Зазначається, що програма Глобального фонду в Україні на 2021-2023 роки ґрунтується на кількох стратегічних цілях: забезпечення доступу до своєчасного виявлення, діагностики та лікування туберкульозу і ВІЛ, а також впровадження дієвих моделей допомоги, орієнтованих на пацієнта.

Наприкінці листопада повідомляли, що в Україні запускають пілот з доставки ліків від ВІЛу та туберкульозу в райони. Пілот реалізовується в рамках проєкту "Безпечні, доступні та ефективні ліки для українців" (SAFEMed).