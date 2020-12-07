У Кабміні розповіли, чому січень - найсприятливіший місяць для введення локдауну

Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов зазначив, що локдаун запроваджуватимуть саме у січні, а не у грудні, тому що цей період значно сприятливіший для української економіки та бізнесу.

Про це він розповів в ефірі "24 каналу".

Немчінов впевнений, що локдаун у грудні може призвести до поганих наслідків для економіки та бізнесу. Міністр наголосив, що січень – найсприятливіший місяць для посилення карантинних обмежень.

"Ми повинні розуміти, що в Україні традиційно йде спад економічної активності під час новорічно-різдвяних свят, тому комбінація карантинних заходів з таким природним процесом – буде найменш болючою для економічної системи", – запевнив Немчінов.

На його думку, жоден місяць не може бути слушним чи вдалим для локдауну, однак йдеться про те, щоб карантинні обмеження були мінімально шкідливими, тому уряд обирає найкращий період.

Немчінов зауважив, що "карантин вихідного дня" мав велику ефективність і це, на його думку, варто розуміти. Він наголосив, що в Україні зафіксували перше тижневе падіння статистики хворих з серпня - на 7 тисяч хворих менше за тиждень.

"Це реальний ефект карантину вихідного дня. Цей місяць, який ми виграли завдяки трьом великим вихідним, дасть можливість медичній системі відносно спокійно дійти до січня", - наголосив міністр.

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Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що локдаун в Україні запровадять у будь-якому разі. Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков зазначав, що на ухвалення цього рішення будуть впливати ряд факторів: показники заповнення лікарень, кількість тестувань, кількість тих, хто захворів, ефективність "карантину вихідного дня".

Депутатка від "Слуги народу" Галина Янченко, повідомила, що в Україні не вводитимуть локдаун до католицького Різдва, яке відзначається 25 грудня.

За словами голови МОЗ Максима Степанова, проєкт рішення про локдаун "ще навіть не готували". Про оголошення загальнонаціонального карантину повідомлять за 7-10 днів. Президент Володимир Зеленський заявив, що рекомендував прем'єр-міністру не оголошувати локдаун в грудні, бо вірить і сподівається, "що наразі він нам не потрібен".

Кабмін не планує запроваджувати жорсткий локдаун у грудні, однак пропонує зробити це в січні.

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