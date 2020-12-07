В Україні виявили ще 8 641 випадок коронавірусної хвороби

За минулу добу в Україні провели 27 881 лабораторних досліджень методом ПЛР і виявили 8 641 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 037 осіб, одужало 5 123 пацієнти. Зафіксовано 145 летальних випадків.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу зареєстрована у Києві (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 821 947 осіб. Одужало від коронавірусу 423 704 пацієнти, 13 733 людини померли від наслідків хвороби.

Кількість захворювань у регіонах:

м. Київ – 81 335 випадків;

Вінницька область – 18 714 випадків;

Волинська область – 26 211 випадків;

Дніпропетровська область – 45 040 випадків;

Донецька область – 25 792 випадки;

Житомирська область – 32 318 випадків;

Закарпатська область – 24 663 випадки;

Запорізька область – 36 937 випадків;

Івано-Франківська область – 39 438 випадків;

Київська область – 43 854 випадки;

Кіровоградська область – 6 360 випадків;

Луганська область – 7 088 випадків;

Львівська область – 50 175 випадків;

Миколаївська область – 21 429 випадків;

Одеська область – 51 810 випадків;

Полтавська область – 25 655 випадків;

Рівненська область – 33 714 випадків;

Сумська область – 33 658 випадків;

Тернопільська область – 29 788 випадків;

Харківська область – 59 393 випадки;

Херсонська область – 12 159 випадків;

Хмельницька область – 32 429 випадків;

Черкаська область – 27 167 випадків;

Чернівецька область – 35 378 випадків;

Чернігівська область – 21 442 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Учора повідомляли, що Україна вийшла на 16-е місце у світовому “ковідному рейтингу”.