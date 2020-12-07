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В Україні виявили ще 8 641 випадок коронавірусної хвороби

Одужало 5 123 пацієнти, зафіксовано 145 пов’язаних із ковідом смертей.

За минулу добу в Україні провели 27 881 лабораторних досліджень методом ПЛР і виявили 8 641 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.

Також за минулу добу госпіталізовано 1 037 осіб, одужало 5 123 пацієнти. Зафіксовано 145 летальних випадків.

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

Найбільша кількість нових випадків коронавірусу зареєстрована у Києві (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.

За весь час пандемії в Україні захворіло 821 947 осіб. Одужало від коронавірусу 423 704 пацієнти, 13 733 людини померли від наслідків хвороби.

Кількість захворювань у регіонах:

  • м. Київ – 81 335 випадків;
  • Вінницька область – 18 714 випадків;
  • Волинська область – 26 211 випадків;
  • Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
  • Донецька область – 25 792 випадки;
  • Житомирська область – 32 318 випадків;
  • Закарпатська область – 24 663 випадки;
  • Запорізька область – 36 937 випадків;
  • Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
  • Київська область – 43 854 випадки;
  • Кіровоградська область – 6 360 випадків;
  • Луганська область – 7 088 випадків;
  • Львівська область – 50 175 випадків;
  • Миколаївська область – 21 429 випадків;
  • Одеська область – 51 810 випадків;
  • Полтавська область – 25 655 випадків;
  • Рівненська область – 33 714 випадків;
  • Сумська область – 33 658 випадків;
  • Тернопільська область – 29 788 випадків;
  • Харківська область – 59 393 випадки;
  • Херсонська область – 12 159 випадків;
  • Хмельницька область – 32 429 випадків;
  • Черкаська область – 27 167 випадків;
  • Чернівецька область – 35 378 випадків;
  • Чернігівська область – 21 442 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Учора повідомляли, що Україна вийшла на 16-е місце у світовому “ковідному рейтингу”.

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