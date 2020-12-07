В Україні виявили ще 8 641 випадок коронавірусної хвороби

За минулу добу в Україні провели 27 881 лабораторних досліджень методом ПЛР і виявили 8 641 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Зокрема, захворіли 390 дітей та 284 медпрацівники.
Також за минулу добу госпіталізовано 1 037 осіб, одужало 5 123 пацієнти. Зафіксовано 145 летальних випадків.
Про це повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Найбільша кількість нових випадків коронавірусу зареєстрована у Києві (1 526), Дніпропетровській (960), Одеській (662), Київській (635) та Сумській (477) областях.
За весь час пандемії в Україні захворіло 821 947 осіб. Одужало від коронавірусу 423 704 пацієнти, 13 733 людини померли від наслідків хвороби.
Кількість захворювань у регіонах:
- м. Київ – 81 335 випадків;
- Вінницька область – 18 714 випадків;
- Волинська область – 26 211 випадків;
- Дніпропетровська область – 45 040 випадків;
- Донецька область – 25 792 випадки;
- Житомирська область – 32 318 випадків;
- Закарпатська область – 24 663 випадки;
- Запорізька область – 36 937 випадків;
- Івано-Франківська область – 39 438 випадків;
- Київська область – 43 854 випадки;
- Кіровоградська область – 6 360 випадків;
- Луганська область – 7 088 випадків;
- Львівська область – 50 175 випадків;
- Миколаївська область – 21 429 випадків;
- Одеська область – 51 810 випадків;
- Полтавська область – 25 655 випадків;
- Рівненська область – 33 714 випадків;
- Сумська область – 33 658 випадків;
- Тернопільська область – 29 788 випадків;
- Харківська область – 59 393 випадки;
- Херсонська область – 12 159 випадків;
- Хмельницька область – 32 429 випадків;
- Черкаська область – 27 167 випадків;
- Чернівецька область – 35 378 випадків;
- Чернігівська область – 21 442 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Учора повідомляли, що Україна вийшла на 16-е місце у світовому “ковідному рейтингу”.