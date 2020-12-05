Україна досі на 17-му місці за кількістю хворих на коронавірус

Станом на 5 грудня у світі зареєстровано 66 364 047 випадків захворювання на коронавірус.

Про це свідчать дані на Worldometers.

Померло від недуги 1 527 228 осіб.

Одужало 45 943 126 хворих.

Фото: скріншот

П'ятірка світових лідерів за кількістю заражень не змінилася: США (14,8 млн), Індія (9,6 млн), Бразилія (6,5 млн), Росія (2,4 млн) і Франція (2,3 млн). Україна далі на 17-му місці у світі і на 8-му у Європі з 801 716 хворими.

На 16-му місці ПАР – 805 804 випадки, а на 18-му Туреччина – 765 997 випадків.

Нагадаємо, Міністр охорони здоров’я Максим Степанов підписав технічні документи щодо надання 8 млн доз вакцин від коронавірусу.

Відповідно до прогнозів, вакцина має надійти в Україну весною 2021 року.

У листопаді стало відомо, що Україна може отримати оксфордську вакцину від коронавірусу щонайшвидше влітку 2021.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що Україна розраховує отримати вакцину проти коронавірусу у другому кварталі 2021 року. COVAX підтвердив інформацію про виділення Україні вакцини від коронавірусу на безплатній основі для 20% населення.

Завдяки механізму COVAX Україна матиме змогу отримати максимум 8,5 млн доз вакцини проти коронавірусу. Україна планує придбати вакцину від коронавірусу для 20 мільйонів населення на додаток до безкоштовного препарату за програмою COVAX, який має закрити потребу у вакцині для 4 млн людей.

В Кабміні обіцяють, що деякі групи населення отримають вакцину безкоштовно. Йдеться про медичних працівників, педагогів, людей похилого віку і тих, хто має захворювання.