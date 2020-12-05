Бахрейн схвалив вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech

Скільки вакцини закуплено і коли розпочнеться вакцинація – невідомо.

Королівство Бахрейн схвалило вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech.

Про це пише aljazeera.com з посиланням на Національний орган регулювання охорони здоров'я (НОРОЗ) Бахрейна.

Скільки вакцини закуплено і коли розпочнеться вакцинація – невідомо.

Проблемою для Бахрейну стануть умови зберігання вакцини, яку потрібно транспортувати і зберігати при дуже низькій температурі – приблизно мінус 70 градусів за Цельсієм.

Зазначимо, у Бахрейні температура влітку сягає близько 40 градусів з високою вологістю.

Для перевезення вакцин країна може використовувати державного перевізника “Gulf Air”. Окрім того, компанія дальних перевезень “Emirates” у сусідньому Дубаї вже заявила, що готує свої підприємства для перевезення вакцин при наднизьких температурах.

Додамо, Бахрейн вже дав дозвіл на екстрене використання китайської вакцини, виготовленої компанією “Sinopharm”, і щепив нею близько 6000 людей. Цю вакцину використовують і в Об’єднаних Арабських Еміратах.

“Затвердження вакцини Pfizer/BioNTech додасть ще один важливий рівень до національних антиковідних заходів у Королівстві”, – заявила виконавчий директор НОРОЗ Маріам аль-Джалама.

Компанія BioNTech, якій належить вакцина, заявила про постачання 570 мільйонів доз вакцини у всьому світі в 2021 році і прогнозоване їх збільшення до 1,3 млрд.

За інформацією уряду Бахрейну, у країні з населенням 1,6 мільйона зафіксовано 87 тис. випадків коронавірусу та 341 смертей від ковіду. Понад 85 000 людей одужали від хвороби.

Нагадаємо, Велика Британія першою у світі дозволила використовувати вакцину від коронавірусу, розроблену Pfizer і BioNTech. Зазначається, що кампанія вакцинації може стартувати найближчим часом. У ній візьмуть участь передусім люди з груп ризику.

9 листопада BioNTech і Pfizer оголосили про 90%-ву ефективність своєї вакцини від ковіду. Компанії планують до кінця 2020 року розповсюдити в усьому світі до 50 мільйонів доз вакцини, а до кінця 2021 року - ще приблизно 1,3 мільярда доз. BioNTech і Pfizer також вже подали заявку на використання вакцини від COVID-19 у ЄС. Повідомлялося, що Євросоюз отримає вакцину Pfizer по 15,5 євро за дозу. Усього ЄС витратить на закупівлю вакцини від 3,1 до 4,65 млрд євро.

Загалом уже близько десяти компаній перейшли до третього етапу клінічних випробувань, а деякі навіть запланували постачання перших доз вакцини до весни 2021 року. Для лімітованого використання вже дозволили вакцини таких виробників: китайських компаній Sinovac і Sinopharm, російського Центру Гамалеї та ще одного розробника з Китаю CanSino Biologics.

ВООЗ сподівається, що масове щеплення від COVID-19 почнеться в середині 2021 року.

У серпні президент РФ Володимир Путін заявив про реєстрацію "першої у світі вакцини від коронавірусу". Він запевнив, що препарат "формує стійкий імунітет" і "пройшов усі необхідні перевірки", а також що щеплення цією вакциною успішно зробила одна з його доньок. Уже 15 серпня МОЗ РФ повідомило про початок її виробництва. 11 листопада стало відомо, що в Алтайському краї Росії троє з 42 медиків, яких вакцинували російською вакциною "Супутник V", заразилися коронавірусом. ВООЗ вимагає від Росії надати клінічні дані про цю вакцину.

24 листопада прем'єр Угорщини Петер Сіярто заявив, що Угорщина почала тестування російської вакцини від коронавірусу. За його словами, Угорщина як член ЄС також веде переговори з трьома китайськими виробниками вакцин і закупила 2,8 мільйона доз китайського противірусного препарату.

Європейська комісія застерегла Будапешт, що буде змушена вжити заходів проти Угорщини, якщо та спробує купити не сертифіковану в ЄС іноземну вакцину, в тому числі з Росії.