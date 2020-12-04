Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання Росії щодо ЮКОСа

Росія має заплатити $50 млрд компенсації за те, що вона не змогла захистити інтереси акціонерів.

Верховний суд Нідерландів відхилив клопотання Росії про зупинення виконання постанов у справі нафтової компанії ЮКОС.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

"Верховний суд сьогодні відхилив запит Росії в межах судового розгляду між Росією і трьома колишніми акціонерами ЮКОСа. Він стосувався припинення виконання арбітражних рішень 2014 року", - йдеться в повідомленні, розміщеному 4 грудня на сайті суду.

Згідно із цими рішеннями, Росія має заплатити 50 мільярдів доларів компенсації за те, що вона не змогла захистити інтереси акціонерів.

Вердикт Верховного суду Нідерландів означає, що колишні акціонери ЮКОСа мають право домагатися виконання рішення суду нижчої інстанції про виплату їм коштів, не чекаючи, поки в справі буде поставлена фінальна крапка. Слухання в цій справі по суті у Верховному суді відбудуться на початку 2021 року.

У липні 2014 року третейський суд у Гаазі визнав експропріацією дії Росії щодо колишніх власників компанії ЮКОС, оголошеної банкрутом у 2006 році. У 2015 році окружний суд Гааги скасував це рішення. У лютому 2020 року Апеляційний суд Гааги знову задовольнив скаргу ексакціонерів. Росія оскаржила рішення суду в травні, а в жовтні просила тимчасово зупинити його виконання.

У лютому також стало відомо, що програш Росією $50 млрд акціонерам ЮКОС виявився пов'язаний із Кримом.