Представник Росії в ООН назвав війну на Донбасі "політичним конфліктом між Україною і РФ", – українська делегація в ТКГ

Представник Росії в Організації Об'єднаних Націй Василь Небензя назвав війну на Донбасі "політичним конфліктом між Україною і РФ".

Відповідну заяву він зробив учора, повідомили на сторінці в Facebook української делегації в Тристоронній контактній групі щодо Донбасу.

"І найбільш цікаве, і навіть сенсаційне – В.Небензя заявив про "конфлікт на Донбасі": it is not a domestic conflict in Ukraine, it is a political conflict between Russia and Ukraine ("це не внутрішній конфлікт в Україні, це - політичний конфлікт між РФ та Україною")", – зазначили в ТКГ.

Українська делегація відзначила, що у межах заходу в Радбезі ООН прозвучала пропозиція провести на тимчасово окупованій території Донбасу "референдум щодо статусу цих територій з дотриманням всіх міжнародних вимог".

При цьому представники РФ заявляли, що "нормандських зустрічей, можливо, більше не буде", а Нормандський саміт не повинен заміняти "мінський формат".

Українська делегація в ТКГ вважає, що Росія намагається замінити процесс врегулювання міжнародного збройного конфлікту на Донбасі в Нормандському форматі "дискусією між здоровими силами в Україні та представниками республік "ДНР" та "ЛНР".

"РФ намагається легітимізувати свої маріонеткові утворення шляхом залучення їх на вищі міжнародні майданчики, зокрема ООН, та шляхом можливого проведення псевдо-референдуму, під час якого має бути "визначена воля народу Донбасу"; на додаток - кваліфікувати цей процес як "...істинне виконання Мінських домовленностей", – зазначили в ТКГ.

Результатом реалізації цього задуму може стати однобічне визнання РФ "ЛНР" та "ДНР" в якості "незалежних республік" або загроза такого визнання.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба учора повідомив, що Україна разом з партнерами зірвала спробу Росії легітимізувати представників ОРДЛО, яку країна-агресор намагалася вчинити, використавши формат Арріа Ради безпеки ООН.

Росія анонсувала, що "вперше участь у засіданні Ради Безпеки ООН візьмуть представники "ЛНР" та "ДНР". Кулеба зазначив, що засідання Радбезу бойкотуватиме не лише Україна, а й США, Сполучене Королівство, Франція, ФРН, Естонія та Бельгія. Тобто всі, окрім РФ, країни-учасниці ОБСЄ, що входять сьогодні до Радбезу.

Російські представники вже встигли звинуватити Францію та ФРН у "підігруванні Україні" та поставили під сумнів здатність цих країн виступати посередниками у Нормандському форматі.