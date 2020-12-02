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Осінь у Києві стала найтеплішою за весь час спостережень

Упродовж сезону зафіксовано шість температурних рекордів.

Осінь у Києві стала найтеплішою за весь час спостережень
Фото: Макс Требухов

У Києві закінчилася календарна осінь, яка була найтеплішою у столиці за 140 років спостережень, проте метеорологічна зима ще не настала. Вона розпочнеться тоді, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусів у бік зниження.

Про це повідомляє Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції, середня температура повітря цьогорічної осені склала +11,6 градуса, що на 3,6 градуса вище за кліматичну норму.

Таким чином, осінь-2020 виявилася найтеплішою з 1881 року. Упродовж сезону було зафіксовано шість температурних рекордів.

Найхолодніше було 30 листопада, коли мінімальна температура під ранок знизилася до 3,8 градуса морозу, а найспекотніше - 1 вересня, коли максимальна температура після полудня сягнула +34,7 градуса. Цього дня максимальна температура повітря була найвищою від початку року.

Опадів восени у Києві випало 162 мм, що складає 122% від кліматичної норми.

Нагадаємо, "бабине літо" в Києві настало рівно через тиждень після початку метеорологічної осені і тривало чотири дні.

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