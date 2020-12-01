Підозрюваній загрожує до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Служба безпеки України провела обшуки у Івано-Франківській філії Суспільного мовника. Затримано менеджерку філії.

Про це повідомляє пресслужба мовника.

За інформацією слідчих, менеджерці філії готується оголошення підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального Кодексу України - "Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою". Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

В Суспільному запевнили, що мовник не толерує порушення закону будь-ким. Суспільне ухвалить відповідні заходи щодо винних осіб, якщо неправомірні дії співробітника філії буде підтверджено. Зі свого боку Суспільне сподівається на об’єктивне, всебічне та законне розслідування з боку правоохоронних органів і готове сприяти слідству.

"Важливо, щоб розслідування відбувалось прозоро та не мало ознак будь-якого тиску на компанію. Суспільному не байдужа доля його співробітників. Як і у будь-якій цивілізованій країні, ми сповідуємо презумпцію невинуватості, допоки не доведено зворотне", - йдеться у повідомленні.

Зі свого боку в СБУ повідомили про викриття на вимаганні хабарів менеджера Івано-Франківської філії телеканалу.

За даними слідства, менеджерка регіональної філії систематично вимагала від підлеглих працівників хабарі за призначення щомісячних премій та надбавок до заробітної плати. Один з таких випадків задокументували слідчі восени поточного року.

"Менеджера затримано "на гарячому" після отримання чергового хабара у службовому кабінеті", - повідомили у СБУ.

Тривають невідкладні слідчі дії.

Нагадаємо, 30 листопада в СБУ повідомили про обшуки у благодійному фонді, який пропагує створення автономії на Закарпатті. Відповідно до повідомлення спецслужби слідство вивчає факти підтримки "окремими українськими публічними діячами" державних органів Угорщини.

Під час обшуків правоохоронці виявили низку друкованих матеріалів, які популяризують так звану "Велику Угорщину" та створення етнічної автономії на Закарпатті.